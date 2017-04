Heroes of the Storm - So bekommt ihr 20 kostenlose Helden im Mega Bundle

Mit dem Update Heroes of the Storm 2.0 erhaltet ihr die Möglichkeit satte 20 kostenlose Helden im Mega Bundle freizuschalten. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über den neuen Overwatch-Helden Genji, der in Kürze Einzug in den Nexus halten wird. Ebenfalls aus dem Overwatch-Universum wird die Karte Hanamura eingeführt, die sogar zum Teil mit neuen Spielmechaniken daherkommt.

Doch erst einmal dürfen wir uns auf den 25. April freuen, denn dann kommt das neue Lootsystem und damit auch Heroes of the Storm 2.0. Auch wenn es sich dabei nicht um einen gänzlich neuen Titel handelt, haben die Mannen von Blizzard doch einiges an Zeit investiert, um den Spielern künftig bessere Belohnungen zu bieten.

Im Zuge des Updates gibt es sogar noch das eine oder andere Schmankerl. Geplant sind besondere "Mega Bundle", die Gratis-Heroes voraussehen. Ihr müsst euch für die kostenlosen Charaktere lediglich am 25. April einloggen.

Das Angebot gilt bis einschließlich den 22. Mai, also umgerechnet fast einen ganzen Monat. Ihr erhaltet 100 Juwelen, was ein Teil der neuen Währung darstellt. Hiermit könnt ihr das Bundle eurer Wahl freischalten. Ihr solltet gut überlegen, für welches der vier Optionen ihr euch entscheidet. Falls ihr unsicher seid, welches Paket am Ende euer sein soll, - es gibt die Pakete "Assassin", "Flex", "Support & Specialist" sowie "Tanks & Bruisers" zur Auswahl - hat Blizzard sogar noch ein entsprechendes Quiz für euch auf Lager.

Alle Infos zum großem Update am 25. April könnt ihr euch nochmal in der Übersicht durchlesen. Die Juwelen könnt ihr abseit der Bundle womöglich auch einfach anderweitig investieren.

