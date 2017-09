Heroes of the Storm - Das sind alle Fähigkeiten von Ana Amari

Ana Amari wird neben Junkrat bald den Nexus von Heroes of the Storm betreten. Schon jetzt könnt ihr einen Ersteindruck von der Supporterin erhalten, denn Ana hat bereits ein Spotlight-Video seitens der Entwickler spendiert bekommen.

Erst gestern berichteten wir über das kommende Update, das in Kürze Einzug in Heroes of the Storm halten wird. Mit "Angriff auf Volskaya-Festung" gibt es einmal mehr Nachschub für die hauseigene MOBA Blizzards.

Neben einer neuen Karte, die ihr in abgewandelter Form vllt. schon aus Overwatch kennt, gibt es zudem zwei neue Helden aus demselben Universum. Sprengmeister Junkrat und die Heilerin Ana Amari dürfen bald auch im Nexus ausprobiert werden. Die Verantwortlichen bei Blizzard haben nun ein Spotlight-Video zu Ana veröffentlicht, das alle Fähigkeiten aufzeigt.

Fähigkeiten von Ana Amari

(Eigenschaft) VERGIFTETE KUGELN: Ihre automatischen Angriffe sind mit Gift angereichert, das an ihren Feinden Schaden über Zeit zufügt (stapelbar). Sie hat zudem eine höhere Reichweite, als reguläre Helden.

(Q) HEILPFEIL: Sie verschießt einen Pfeil, der den ersten Verbündeten beim Aufprall heilt und Diener sowie Gegner durchdringt.

(W) BIOTISCHE GRANATE: Eine Granate heilt Verbündete in einem AoE-Bereich. Nachdem Verbündete getroffen wurden, wird ihre erhaltene Heilung kurzzeitig erhöht. Bei Feindkontakt verhindert die Granate, dass sich die Gegner heilen können (zeigt bei Schilden keine Wirkung).

(E) BETÄUBUNGSPFEIL: Schläfert gegnerische Helden ein, die kurze Zeit handlungsunfähig sind. Wenn der Feind Schaden erleidet, erwacht er aus seinem Schlaf.

(R1) NANOBOOST: Ein Nanoboost verstärkt Anas Verbündete, die viel Mana regenerieren. Die Fertigkeitsstärke ist kurzzeitig erhöht. Die Abklingzeiten der Fähigkeiten sind reduziert in der Zeit (Ana kann sich nicht selber verstärken).

(R2) AUGE DES HORUS: Ana nimmt eine Schussposition ein und feuert Spezialschüsse über die Karte. Verbündete erhalten Heilung und Feinde nehmen Schaden.

