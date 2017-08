Heroes of the Storm - Schauriger Auftritt: Kel'Thuzad im Spotlight vorgestellt

Es wird teuflisch im Nexus: Schon bald betritt Kel'Thuzad die Bühne und dürfte dem ein oder anderen Spieler das Lehren fürchten. Ein Spotlight-Video stellt die Fähigkeiten vor.

Erst vor kurzer Zeit betrat mit Garrosh ein neuer aggressiver Held die Welt von Heroes of the Storm – lange mussten die Spieler daher auch nicht warten, bis die nächste Hammerankündigung veröffentlicht wurde, nämlich dass wir schon bald in die Rolle von Kel'Thuzad schlüpfen werden können.

Passend zur Ankündigung gibt es natürlich ein passend typisches Spotlight-Video, welches wir euch unter diesem Beitrag verlinkt haben. Dort werden alle relevanten Fähigkeiten des neuen Charakters, der übrigens ein Assassine ist, vorgestellt beziehungsweise wird selbiger auf humorvolle Art und Weise den Spielern nahegebracht.

Um einen Auszug aus dem Video beziehungsweise den Fähigkeiten von Kel'Thuzad zu nennen: Die Frostnova (W) scheint bereits im Vorfeld hohe Potentiale in sich zu vereinen - steht der Gegner nah genug an Kel'Thuzad dran, so ist dieser Zauber in der Lage diesen für eine kurze Zeit komplett zu betäuben beziehungsweise zumindest zu verlangsamen, wenn die geringe Entfernung nicht ganz gegeben ist. Um es in einer kurzen Phrase zusammenzufassen: Die Jagd auf Feinde ist eröffnet.

Kel'Thuzad soll schon bald auf den PTR-Testsservern erscheinen, wobei uns ein exaktes Datum für den offiziellen Start noch verwehrt bleibt. Bis dahin dürfen sich die Spieler aber über Garrosh freuen, der mit brutaler Aggressivität seine Gegner zermalmt.

Seitenauswahl

Infos zu Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - Overwatch-Spieler stören Spielbalance wegen Crosspromo-Aktion Die angelockten Overwatch-Spieler, die es wegen des "Wachtmeister D.Va"-Skins nach Heroes of the Storm verschlagen hat, sorgen für Unmut bei der Spielgemeinde. Die Matches seien ...