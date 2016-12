Bis zum 12. Dezember könnt ihr Ragnaros und mit ihm den neuesten Patch zu Heroes of the Storm auf dem PTR antesten. Wir haben zudem alle Belohnungen der 3. Saison der gewerteten Spiele für euch!

Wer sich bereits zur diesjährigen BlizzCon über die Ankündigung des altbekannten Bosses aus dem "Molten Core" gefreut hat, der hat nun abermals Grund zu Freude. Denn der aktuelle Patch von Heroes of the Storm wurde bereits vor einigen Tagen auf den öffentlichen Testservern gespielt. Das bedeutet, dass ihr nun die Chance habt, den feurigen Zeitgenossen anzutesten, bevor er in Kürze den Weg in das reguläre Spiel findet - und zwar bis zum 12. Dezember 2016.

Außerdem gab es am 6. Dezember 2016 ein Balance-Update, das einige Helden leicht abänderte. Von den Veränderungen sind unter anderem Falstad betroffen, dessen Cooldowns auf die Flugkünste zum Längeren hin verändert wurde, und Li-Ming, die ebenfalls abgeschwächt wurde, da ihre Fähigkeit "Katastrophe" jetzt nur noch Helden Schaden zufügt. Weiter im Debuff-Fokus liegen Samuro, der ebenfalls stark abgeschwächt wurde und Varian. Hier möchten die Entwickler allerdings das Balancing der unterschiedlichen Skill-Builds weiter zum Positiven hin verändern. Deshalb wurden einige Grundfähigkeiten verstärkt und Talente auf der anderen Seite abgeschwächt. Alle Neuerungen erfahrt ihr hier im offiziellen Eintrag im HotS-Blog.

Belohnungen der 3. Saison

Die 3. Saison startet am 12. Dezember 2016 und endet am 13. März 2017. Die wichtigste Änderung betrifft die Einteilung der Gruppen. Es wird in Saison 3 in der Heldenliga keine Gruppen mehr geben und in der Teamliga können sich fortan kleinere Gruppen anmelden. Die Änderungen möchten seitens der Entwickler genau beobachtet werden, bevor sie schließlich entscheiden, wie sie weiter mit den Ranked-Spielen verfahren werden. Folgende Belohnungen wird es in der 3. Saison geben:

