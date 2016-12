Abermals wird ein neuer Held Einzug in Heroes of the Storm finden. Diesmal handelt es sich um niemand Geringeren als Zul'jin, den Troll und Warlord der Amani-Stämme.

Blizzard bietet neue Inhalte zu Heroes of the Storm an. Nach Varian und Ragnaros sollte nun Zul'jin folgen, der bekannte Warlord der Trolle aus dem Warcraft-Universum. Einige kennen ihn noch als helfende Hand aus Warcraft 2, andere als Raid-Boss aus WoW, Zul'Jin lehrte bereits vielen Spielern das Fürchten. Nun wird der Anführer der Amani-Stämme seinen Weg in HotS finden.

Der neue Held soll im Januar 2017 ins Spiel implementiert werden. Der Assassine hat bereits eine umfangreiche Auflistung seiner Fähigkeiten erhalten, die seitens der Entwickler während eines Facebook-Streams veröffentlicht wurden.

Eigenschaft: Berserker

Jeder automatische Angriff verursacht nach Aktivierung 25% mehr Schaden und verbraucht im Gegenzug 2% der maximalen Lebenspunkte von Zul'jin. Passiv wird seine Angriffsgeschwindigkeit um 1% pro fehlender 1% Lebenspunkte erhöht.

Grundfähigkeiten

Verheerender Wurf (Q)

Eine Axt richtet Schaden in Zielrichtung an und markiert die ersten beiden getroffenen Gegner. Die nächsten 3 Autohits seitens Zul'jin verursachen 50% mehr Schaden.



Zwillingsäxte (W)

Wirft 2 Äxte in einem kreisförmigen Bogen. Bei Berührung mit einem Gegner erleiden sie Schaden und werden pro Treffer um 15% verlangsamt.



Regeneration (E)

Zul'jin kanalisiert, um 25% seines maximalen Lebens in 4 Sekunden zurückzuerhalten. Erlittener Schaden unterbricht den Zauber allerdings.

Heroische Fähigkeiten

Taz'dingo! (R)

Zul'jin wird für 4 Sekunden unsterblich und seine Lebenspunkte können nicht unter 1 fallen. Taz’dingo!



Guillotine (R)

Zul'jin wirft eine große Guillotine in die Luft und sie schlägt im Zielgebiet ein, um Gegnern Schaden zuzufügen. Der Schaden steht im Verhältnis zu seinen Lebenspunkten, also weniger Leben bedeutet mehr ausgeteilter Schaden.

