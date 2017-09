Heroes of the Storm - Nachschub: Alexstrasza und Hanzo (ausversehen?) geleakt

Ob es ein großes Versehen war oder bereits im Vorfeld die Vorfreude schüren sollte, werden wir wohl nie erfahren – dennoch kann sich die Community freuen, denn in naher Zukunft erwarten uns offenbar zwei neue Helden im Nexus nämlich Alexstrasza und Hanzo.

Freunde der Blizzard-MOBA Heroes of the Storm können sich aktuell nicht über mangelnden Content beschweren. Nachdem Anfang August Garrosh den Nexus betreten hat, dürfen wir uns nun über den Lich Kel’Thuzad freuen, der allerlei fiese Fähigkeiten mit sich bringt.

Heroes of the Storm bekommt Zuwachs. Ein neuer Held aus dem Warcraft-Universum betritt den Nexus. Diesmal handelt es ...

Beim jetzigen Stand soll es aber selbstverständlich nicht bleiben und die Blizzard-Community hat erneut bewiesen, dass man ihr nichts vormachen kann. Im kürzlich erschienen Making-Of-Video zu Kel’Thuzad gibt es nämlich für einen ganz kurzen Bruchteil ein Dokument zu sehen, welches offenbar zwei zukünftige Charaktere leakt.

Dabei handelt es sich einmal um den Overwatch-Charakter Hanzo sowie Alekstrasza aus World of Warcraft. Selbstverständlich ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über mögliche Fähigkeiten der beiden Charaktere sowie deren Veröffentlichungszeitpunkt bekannt.

Denkbar wäre jedoch, dass es sich bei Hanzo um einen Assassinen handelt – schließlich schafft er es auch in Overwatch seine Feinde aus weiter Distanz mit einem Bogen zu erlegen. Alekstrasza hingegen könnte einen wirklich individuellen Charakter darstellen: Schon in Hearthstone schafft sie es mit einer Beschwörung das ganze Match plötzlich zu drehen und allgemein scheint ihre Fähigkeit, das Leben verschiedenster Figuren zu beeinflussen, Potential für Großes zu haben.

Wir haben euch das Video, welches die Quelle des Bildes darstellt, unter diesem Beitrag zum Nachschauen eingebettet. Ihr findet die betroffene Szene beim Zeitpunkt 3:24.

Nachdem einige Helden aus Overwatch auch in Heroes of the Storm ihren Platz fanden, folgt nun abermals ein anderes Franchise aus dem Hause Blizzard. Starcraft hat Alexei Stukov ...