Heroes of the Storm - Malthael aus Diablo wird neuer Held

Der Todesengel aus der Diablo-Erweiterung hält nun Einzug in den Nexus. Malthael wird der nächste Kämpfer, der die Riege von Heroes of the Storm verstärkt. Wir haben alle Fähigkeiten für euch.

Abermals gibt es einen neuen Helden, der dem Diablo-Universum entsprang und den Kämpfern im Nexus nach dem Leben trachtet. Malthael, der Aspekt des Todes, wird der nächste spielbare Held in Heroes of the Storm.

Malthael verließ die Hohen Himmel als Aspekt der Weisheit und galt lange Zeit als verschwunden. Doch eines Tages kehrte er mit seinem todbringenden Plan zurück, der den Ewigen Konflikt beenden sollte. Er war drauf und dran alles dem Erdboden gleich zu machen und nun wird er sogar allem Leben und der dämonische Verderbnis im Nexus entgegentreten.

Skills von Malthael

(Q) SEELENRAUB: Wenn Gegner mit dem Mal des Todes belegt worden, raubt Malthael ihnen buchstäblich die Seele, was 100 Schaden verursacht und Malthael pro Ziel um 44 heilt. Heroische Ziele geben eine Bonusheilung von 3% der maximalen Lebenspunkte.

(W) GEISTERWANDERUNG: Der Todesengel teleportiert sich durch einen Gegner hindurch, der zuvor mit Mal des Todes belegt wurde. Das verursacht 59 Schaden und erneuert das Mal des Todes.

(E) TODESNEBEL: Gegner werden von einem dunklen Nebel überzogen, was sie mit einem Mal des Todes brandmarkt.

(R1) GEPEINIGTE SEELEN: Malthael erhält 20 Panzerung und entfesselt gepeinigte Seelen, die seine Feinde in Reichweite 4 Sekunden lang mit dem Mal des Todes überziehen.

(R2) ASCHE ZU ASCHE: Ein Todesurteil wird gefällt, das nach 2 Sekunden Verzögerung Schaden in Höhe von 50% des fehlenden Lebens verursacht. Quest: Wenn Feinde in der Nähe sterben, die von Asche zu Asche betroffen sind, verringert das die Abklingzeit der Fähigkeit dauerhaft um 5 (Minimum bis zu 15 Sekunden).

