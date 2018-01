Heroes of the Storm - Maiev als neue Heldin bestätigt: Spotlight-Video veröffentlicht

Nachdem sie den Verräter Illidan über 10.000 Jahre lang bewachte und ihm im Anschluss bis zum Schwarzen Tempel jagte, wird Maiev Schattensang nun eine neue Aufgabe in Heroes of the Storm zuteil.

Ein neuer Held wartet vor den Toren des Nexus. Heroes of the Storm erhält abermals Zuwachs aus dem Warcraft-Franchise. Mit Maiev Schattensang dürfen wir eine neue Assassine in der Kämpferriege begrüßen.

Passend dazu ist ein entsprechendes Spotlight-Video zu Maiev veröffentlicht worden, das bereits alle Fähigkeiten des Charakters im Detail beleuchtet. Wann der Charakter auf die Live-Server geschaltet wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Alle Skills von Maiev Shadowsong

(Eigenschaft) REFLEXE DER WÄCHTERIN: Maiev springt kurzzeitig in die Luft und schützt sich so vor Fähigkeiten und Schaden.

(Q) DOLCHFÄCHER: Mehrere Dolche teilen Schaden an allen Feinden in sichelartiger Form vor ihr aus. Wenn mehrere Helden getroffen werden, wird die Abklingzeit stark verkürzt.

(W) UMBRALFESSELN: Maievs nächster automatischer Angriff wirkt sich auch auf weiter entfernte Ziele aus. Alle Helden sind kurzzeitig an sie gebunden. Sie werden ab einem gewissen Abstand zu ihr gezogen.

(E) RACHEGEIST: Angriffs- und Bewegungsfähigkeit, die Schaden austeilt und zeitgleich als Teleportationsmöglichkeit fungiert. Das Abbild kehrt nach einer maximalen Distanz zu Maiev zurück.

(R1) TRAGBARES GEFÄNGNIS: Der erste gegnerische Feind in Zielrichtung wird in ein Gefängnis gesperrt, um ihn kurzzeitig aus dem Kampf zu nehmen.

(R2) KERKER DER WÄCHTERIN: Wächteravatare steigen aus dem Boden in einem Ringkreis empor. Gegner, die sich innerhalb des Bannkreises befinden und sich den Wächtern nähern, werden wieder in die Mitte des Kreises gestoßen (nach einem Stoß verschwindet der jeweilige Wächter).

