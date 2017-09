Heroes of the Storm - Kel'Thuzad ab sofort spielbar - alle Fähigkeiten im Überblick

Heroes of the Storm bekommt Zuwachs. Ein neuer Held aus dem Warcraft-Universum betritt den Nexus. Diesmal handelt es sich um den vielseits gewünschten Erzlich Kel'Thuzad, der mit eisigen Zauberfähigkeiten auf euch wartet.

Kel'Thuzad ist endlich zurück! Viele Spieler von Heroes of the Storm warteten über einen langen Zeitraum und hofften insgeheim, dass es den Erzlich eines Tages zurück in virtuelle Strategie-Gefilde aus dem Hause Blizzard verschlägen würde.

Der Schleier legt sich nun und der Fernkampfassassine wird dem Nexus seine Ehre erweisen. Er wird mit mächtigen Zaubern ausgestattet sein, die bereits in vergangenen Warcraft-Tagen für Angst und Schrecken sorgten.

Mit "Der Ruf Kel'Thuzads" startet heute ein besonderes Event, das Spieler dazu ermutigen soll, gegnerische Helden zu vernichten. Als Belohnung warten einige Goodies auf euch. Zudem ist der Patch 2.27.3 breits auf den Live-Servern, womit Kel'Thuzad seinen offiziellen Einzug in den Nexus feiert. Das erneute Einloggen in HotS dürfte sich also lohnen!

Kel'Thuzads Fertigkeiten

(Eigenschaft) Meister der eisigen Finsternis: Quest, die bei Abschluss diverse Kräfte bereithält. Wenn er Feinde mit "Frostnova" trifft, steigt seine "Pestilenzstufe" an, die über zwei Stufen zuerst die Abklingzeiten verkürzt und auf dem Maximallevel effektiv die Fähigkeitsstärke erhöht.

(Q) Tod und Verfall: Eine Todeskugel fügt dem Gegner Schaden zu. Nach der Detonation hinterlässt sie einen Fäulnisbereich, der Schaden über Zeit verursacht.

(W) Frostnova: Ein Runenkreis bringt eine frostige Nova hervor, die nach kurzer Verzögerung AoE-Schaden zufügt. Am Rande des Bereiches werden Feinde verlangsamt und im Zentrum sogar vollständig bewegungsunfähig.

(E) Ketten von Kel'Thuzad: Zauber, der geradlinig abgefeuert wird und beim Aufprall mit dem Feind Schaden verursacht. Eine zweite Kette kann abgefeuert werden, um vom zuvor getroffenem Feind ein CC-Effekt auszulösen. Entweder lasst ihr zwei Helden zueinander ziehen oder euer Ziel an eine Wand heranziehen.

Ultimative Fertigkeiten

(R1) Frostschlag: Ein Meteor aus Eis und Ketten wird abgefeuert, der sein Ziel unaufhaltsam verfolgt. Er verursacht AoE-Schaden beim Aufprall und macht alle Feinde in dem Bereich bewegungsunfähig.

(R2) Schattenriss: Fähigkeit fügt Feinden in einem AoE-Bereich Schaden zu. Diese Fähigkeit kann kartenweit eingesetzt werden.

