Heroes of the Storm - Junkrat via PTR spielbar - alle Fähigkeiten

Der Feuerteufel Junkrat ist der neue Held im Nexus von Heroes of the Storm. Wir haben eine kleine Übersicht aller relevanten Fähigkeiten für euch, auf die ihr mit dem Explosionsmeister zurückgreifen dürft.

Die hauseigene MOBA Blizzards Heroes of the Storm erhält in regelmäßigen Abständen diverse Updates. So durften wir vor einiger Zeit die Overwatch-Heilerin Ana Amari im Nexus begrüßen. Wir haben alle Fähigkeiten in der Übersicht für euch:

Doch ein weiterer Held ist nun aus Overwatch geflüchtet, um der Riege des Nexus ordentlich Zunder zu geben. Jamison Fawkes, der seines Zeichens aus seiner Heimat Junkertown verbannt wurde, sucht scheinbar immer neue Herausforderungen. So treibt er bereits seit einiger Zeit sein Unwesen als Sprengstoffmeister Junkrat, um Chaos unter das Volk zu bringen. Nun werden es auch die Helden der anderen Welten mit ihm zu tun bekommen.

Er ist bereits auf dem PTR spielbar. Wir haben alle Fähigkeiten des durchgeknallten Kriminellen für euch in der Übersicht. Unterhalb der News findet ihr das entsprechende Spotlight-Video.

Fähigkeiten von Junkrat

(Eigenschaft) FEUERTEUFEL: Wenn Junkrat getötet wird, hinterlässt er an Ort und Stelle Granaten, die hohen Schaden verursachen.

(Q) GRANATWERFER: Junkrat schießt eine Granate, die bis zu einem Hindernis springt und abprallt oder bei einem Ziel explodiert. Die Reichweite ist variabel und individuell anpassbar.

(W) FERNGEZÜNDETE MINE: Wirft eine Mine zu einem Zielort, die über (D) MINE ZÜNDEN gezündet werden kann. Kann auch zum Fliehen verwendet werden.

(E) STAHLFALLE: Platziert eine Falle, die Feinde kurzzeitig festhält und ihnen Schaden zufügt.

(R1) KAMIKAZEREIFEN: Junkrat steuert einen motorisierten Reifen, der als Bombe fungiert und auf Knopfdruck am Zielort explodiert. In der Zeit kann der Reifen mit (Q) einen Sprung vollziehen.

(R2) RITT AUF DER RAKETE: Ihr springt auf eine Rakete, die in der Luft manövriert werden kann. Beim Aufprall gibt es eine gewaltige Explosion, die sogar FEUERTEUFEL hervorruft. Er erscheint danach unversehrt am Altar der Stürme.

Seitenauswahl

Infos zu Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - Schauriger Auftritt: Kel'Thuzad im Spotlight vorgestellt Es wird teuflisch im Nexus: Schon bald betritt Kel'Thuzad die Bühne und dürfte dem ein oder anderen Spieler das Lehren fürchten. Ein Spotlight-Video stellt die Fähigkeiten vor.