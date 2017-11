Heroes of the Storm - Hanzo und Alexstrasza während der BlizzCon 2017 enthüllt

Im Rahmen der Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2017 haben die Entwickler einige Infos für alle Spieler von Heroes of the Storm bereitgehalten. So kommen gleich zwei neue Helden in den Nexus, Hanzo und Alexstrasza.

Die Entwicklergröße Blizzard hatte am heutigen Abend im Zuge der Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2017 einige Neuankündigungen in petto. So wurde auch neuer Content für Heroes of the Storm angekündigt. Im Fokus steht hier der neue Held Hanzo und die Heldin Alexstrasza. Im Rahmen eines Teaser-Trailers gab es die Helden auch umgehend zu sehen.

Dragons of the Nexus

Kaeo Milker, Production Director für Heroes of the Storm, hat im Rahmen der Veranstaltung einen neuen Cinematic-Trailer "Dragons of the Nexus" veröffentlicht, der Hanzo in einem epischen Kampf gegen Alexstrasza zeigt. Beide Charaktere sind für Heroes of the Storm bestätigt, es wurde im Vorfeld bereits spekuliert, ob es Hanzo in Bälde in den Nexus schafft, da ein vermeintlicher Screenshot mit dem Namen Hanzos aufgetaucht ist.

Alexstrasza wird sogar über die Fähigkeit verfügen, sich in einen Drachen zu verwandeln, während alle Spieler, die sich nur allzu gern als #HanzoMain betiteln, sich über den Zuwachs des Overwatch-Helden freuen dürften.

Wir haben das entsprechende Trailer-Material unterhalb der News für euch eingebunden.

Noch ist die BlizzCon im vollen Gange, also könnt ihr euch jetzt noch ein virtuelles Ticket sichern und live alle Inhalte verfolgen!

Falls ihr alle Informationen zum Rahmenprogramm der BlizzCon 2017 einsehen möchtet, dann haben wir in der folgenden News alle Infos für euch:

Infos zu Heroes of the Storm

