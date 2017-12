Heroes of the Storm - Hanzo ab sofort spielbar, Gameplay-Updates 2018 und Winterhauchfest live

Der Winter kehrt in Heroes of the Storm ein und mit ihm auch ein neuer Held namens Hanzo, aktuelle Änderungen am Gameplay und ein Winterhauchfest mit exklusiven Goodies. Der Titel ist auch weiterhin kostenlos spielbar!

Auch in Heroes of the Storm bricht der Winter aus. Das Winterhauch-Ereignis hält nun Einzug in den Nexus und bringt eisigen Wind in Blizzards hauseigene MOBA.

Allem voran wird der zweite Shimada-Bruder im Bunde schließlich auch seinen Weg ins Spiel finden. Während wir schon seit geraumer Zeit mit Genji spielen können, werdet ihr nun ebenfalls mit dem tödlichen Assassinen Hanzo in die virtuelle Battle-Arena steigen dürfen.

Falls ihr Hanzo und seine Fähigkeiten im Detail kennenlernen möchtet, dann werft einen Blick in das folgende Spotlight-Video des neuen Assassinen.

Heroes of the Storm Hanzo im Spotlight-Video mit allen Fähigkeiten vorgestellt

Gameplay-Updates für 2018

Doch es wird fortan weitere Änderungen geben, die das Spiel maßgeblich beeinflussen. Ab sofort können diverse Features vorgefunden werden. Zum Beispiel dürft ihr euch über eine veränderte Perspektive im Spiel freuen, während die Tarnmechaniken aufgemöbelt und verbessert wurden.

Wichtig sind auch multiple Änderungen am Early-Game, die einzelnen Spielern mehr Entfaltungsmöglichkeiten bieten sollen. Beispielsweise wurden alleinstehende Türme entfernt (ihre XP wurden auf den Rest des Forts aufgeteilt) und alle Türme verfügen nicht mehr über eine Munitionsanzeige. Die Anzahl der Kugeln beträgt nun unendlich. Regenerationskugeln werden nach einer bestimmten Zeit von beiden Seiten nutzbar gemacht und die Timer für die Kartenziele sind jetzt einheitlich. Außerdem sind Söldnerlager nun mit taktischen Fähigkeiten ausgestattet, um ihnen mehr Relevanz zu verleihen. Effektiv wurden noch die Supporter generft, da diese in der Meta scheinbar zu hohen Input hatten.

Schließlich dürfen sich die Spieler über eine leistungsbasierte Spielerzuweisung freuen, die fortan nicht nur die Siege und Niederlagen einberechnet, sondern auch die individuelle Leistung der Spieler.

Winterhauchfest

Am Ende wird auch in Heroes of the Storm ein Winter einkehren, der euch mit einer besonderen Quest ausstattet. Ihr müsst hierbei 25 Spiele vollenden, um ein Spray, Banner, Porträt und sogar ein exklusives Reittier zu erhalten. Zudem gibt es neue Sparpakete, die einen Blick wert sein dürften. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr euren Freunde zu Weihnachten schenken sollt, dann versucht es doch mit einer Winterhauch-Beutetruhe, die ihr über das Battle.net verschenken könnt?