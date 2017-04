Heroes of the Storm - Genji und Hanamura kommen in den Nexus

Heroes of the Storm wird in wenigen Tagen ein sehr umfangreiches Update 2.0 erhalten. Die Overwatch-Karte Hanamura und auch Genji kommen in den Nexus. Es gibt neue Gameplay-Mechaniken für die Karte.

Vor einiger Zeit wurde das allumfassende Update Heroes of the Storm 2.0 angekündigt, das zahlreiche neue Elemente birgt. So wird es in wenigen Tagen nicht nur Gold als Währung, sondern auch noch Juwelen und Splitter geben. Außerdem kommen ähnliche Lootboxen wie in Overwatch, die zahlreiche kosmetische Inhalte (Sprays, Emotes, Sprüche, Banner) beinhalten oder beispielsweise Helden.

Nun ist offiziell auch die neue Karte bestätigt worden. Tatsächlich handelt es sich um Hanamura, eine Karte aus dem Overwatch-Universum. Damit findet die erste Overwatch-Map Einzug in den Nexus.

Hanamura wird zugleich die Payload-Mechaniken ins Spiel bringen. Die Helden müssen ähnlich wie in Overwatch an der Payload stehen, um sie vorwärts zu bewegen. Beim Erreichen des Ziels feuert sie eine Ladung auf die gegnerische Zitadelle. Ähnlich wie in "Türme des Unheils" kann die Basis - respektive der Spawnpoint - des Feindes nicht direkt betreten werden. Kleinere Elemente wie beispielsweise einen sammelbaren Buff, der euch und eure Helden im Kampf heilt, wurden ebenfalls verbaut. Insgesamt dürfte die neue Karte frischen Wind in das Spiel bringen. Heroes of the Storm 2.0 erscheint am 25. April 2017. Der offene Betatest hat bereits begonnen!

Seitenauswahl

Infos zu Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - Overwatch-Held Lucio ab heute auf dem PTR Die Entwickler von Heroes of the Storm haben einen weiteren Kämpfer bestätigt, der fortan die Riegen des Nexus verstärken soll. Der Held aus dem Universum von Overwatch, Lucio, ist bereits ...

Heroes of the Storm - Blizzard kündigt Schurkin Valeera via Spotlight-Video an Valeera, die gewiefte Schurkin, hält Einzug in den Nexus. Die Mannen von Blizzard haben ein Spotlight-Video veröffentlicht, das bereits alle Fähigkeiten und ihren Kampfstil aufzeigt.

Siehe auch: genji