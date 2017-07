Heroes of the Storm - Garrosh Hellscream kommt in den Nexus

Ein bekannter Orc aus Warcraft ist derweil für Heroes of the Storm in Entwicklung. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Garrosh Hellscream, der seinen Feinden möglicherweise das Fürchten lehrt.

Nachdem Alexei Stukov erfolgreich von der Community aufgenommen wurde, wird abermals ein Kämpfer aus dem Blizzard-Universum Einzug in die Hoheitsgebiete von Heroes of the Storm 2.0 halten.

Diesmal handelt es sich um Garrosh Hellscream, der den Landen Kalimdors entsprang und als Sohn von Grommash Hellscream große Bekanntheit erlangte. Den meisten dürfte der Orc ein Begriff sein, der seine Paraderolle mitunter in Mists of Pandaria und Warlords of Draenor spielte. Obgleich er sein Ableben durch die Hand Thralls fand, wird der ehemalige Kriegshäuptling der Horde in Zukunft die Riege der Kämpfer im Nexus verstärken.

Lok'Tar Ogar, Heroes! Garrosh, Son of Hellscream, will soon devastate all those who stand against him in the Nexus! pic.twitter.com/LfnAVZc1wH — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) 20. Juli 2017

Bereits ab dem 31. Juli ist Garrosh auf dem PTR (Public Test Realm) spielbar. Das Datum verleitet einige Spieler tatsächlich dazu ihren Unmut auf Twitter kundzutun, da einige wohl ein früheres Anspielen erhofft haben und auf der anderen Seite sein Vater Grommash für viele auch sehr interessant gewesen wäre. Wie es sich mit den Fähigkeiten des Kriegers verhält, bleibt noch wenige Tage abzuwarten.

