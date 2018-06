Heroes of the Storm - Echos von Alterac, Inhalte aus WoW bald verfügbar!

Die nächste Erweiterung zu Heroes of the Storm wird sich ganz um das Warcraft-Franchise drehen. Mit den Echos von Alterac kehrt der bekannte PvP-Eroberungsfeldzug zurück. Der ewige Kampf des orcischen Frostwolfklans gegen die Zwerge des Stumrlanzenklans geht in eine neue Runde!

Blizzard füttert die hauseigene MOBA mit neuen Inhalten, die sich in der Erweiterung "Echos von Alterac" voll und ganz an Warcraft anlehnen. Das Alteractal sollten die WoW-Jünger noch von den Anfängen des MMOs kennen. Jene Schlacht, die wir im Alteracgebirge unendliche Male ausgetragen haben, wird nun Einzug in Heroes of the Storm halten. Für viele bedeutet das, endlich Warcraft-Inhalte!

Alteracpass

Auf der neuen Karte gilt es, den feindlichen General - Zwerk Vandar Sturmlanze oder Orc Drek'Thar - zu stürzen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass keine Zitadelle in den frostigen Gefilden auf ihre Zerstörung wartet. Die Generäle unterstützen ihre Kameraden im Kampf, nehmt euch also in Acht vor ihnen! Zudem müsst ihr Gefängnisse erobern, um eure Kavallerie zu rekrutieren. Sogenannte Schlammgruben ziehen eurem Helden Energie ab, wenn ihr sie betretet. Insgesamt besticht der "Alteracpass" also mit neuen, frischen Mechaniken.

Neue Heldin Yrel

Neben eines neuen Schlachtfelds wird zudem eine Warcraft-Heldin ins Spiel implementiert - die erste Draenei namens Yrel. Es handelt sich hierbei um eine Nahkämpferin, die mit Paladin-Fähigkeiten daherkommt.

Blizzard hat einige Auskünfte zu den Fähigkeiten erteilt:

Rechtschaffene Verteidigung (Q) - Entfesselt heilige Energie um Yrel, die Gegnern 38 Schaden zufügt und sie selbst um 96 Lebenspunkte heilt.

- Entfesselt heilige Energie um Yrel, die Gegnern 38 Schaden zufügt und sie selbst um 96 Lebenspunkte heilt. Das Aufladen dieser Fähigkeit erhöht den Schaden bis maximal 125 und die Heilung bis maximal 320.

Rechtschaffener Hammer (W) - Schwingt Yrels Hammer, fügt Gegnern vor ihr 38 Schaden zu und stößt sie weg.

Schwingt Yrels Hammer, fügt Gegnern vor ihr 38 Schaden zu und stößt sie weg. Das Aufladen dieser Fähigkeit erhöht den Rückstoß und den Schaden bis maximal 125. Bei maximaler Aufladung werden getroffene Gegner 0,75 Sek. lang betäubt.

Zornige Vergeltung (E) - Springt zum Zielort, verursacht 150 Schaden an Gegnern im Zielbereich und verlangsamt sie 1 Sek. lang um 50 %. Das Aufladen dieser Fähigkeit erhöht die Reichweite.

Springt zum Zielort, verursacht 150 Schaden an Gegnern im Zielbereich und verlangsamt sie 1 Sek. lang um 50 %. Das Aufladen dieser Fähigkeit erhöht die Reichweite.

Unermüdlicher Verteidiger (R) - Umschließt Yrel 3 Sek. lang mit einer Barriere, die sämtlichen erlittenen Schaden absorbiert und sie um 50 % dieses Betrages heilt.

Umschließt Yrel 3 Sek. lang mit einer Barriere, die sämtlichen erlittenen Schaden absorbiert und sie um 50 % dieses Betrages heilt. Geheiligter Boden (R2) - Yrel weiht den Boden um sich herum und erhält 40 Panzerung, bis sie den Bereich verlässt.

Event: Wähle deine Seite!

Ein spezielles Ereignis "Echos von Alterac" stellt euch vor die Wahl: Wählt ihr die Horde oder die Allianz? Nachdem eine Auswahl getroffen wurde, lässt sich eine Questreihe absolvieren, die mit verschiedenen Belohnungen auftrumpft. Das heißt, ihr könnt mit den Quests neue Helden, Reittiere, Porträts oder Banner freischalten.

Unterhalb im Video könnt ihr euch die neuen Inhalte schon jetzt ansehen und wenn das nicht genügt, dann schaut gerne auf dem PTR von Heroes of the Storm vorbei. Der Alteracpass ist hier bereits live!