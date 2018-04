Heroes of the Storm - Deckard Cain als neuer Held im Nexus bald spielbar

Ein neuer Kämpfer wird in naher Zukunft den Nexus betreten. Deckard Cain aus dem Diablo-Universum wird zukünftig nicht mehr nur Geschichten erzählen, sondern auch selbst an epischen Schlachten teilnehmen.

Für Deckard Cain, den allseits beliebten Geschichtenerzähler aus Diablo, offenbart sich ein neuer Weg. Fortan wird er nicht mehr nur in Sanktuario sein Unwesen treiben. Blizzard hat einen neuen Helden angekündigt, der schon bald Einzug in den Nexus halten wird.

Im April ist es so weit, dann soll er offiziell der Riege der Kämpfer in Heroes of the Storm angehören. Bereits jetzt gibt es ein offizielles Spotlight-Video, das den Supporter vorstellt. Nachfolgend haben wir die Fähigkeiten des Unterstützungshelden für euch eingebunden.

Alle Fähigkeiten von Deckard Cain:

Heiltrank (Q): Heilt den ersten Verbündeten, der ihn berührt - 5 Tränke gleichzeitig sind möglich.

Horadrischer Würfel (W): Feinde in einer bestimmten Reichweite erhalten AoE-Schaden, der Würfel verlangsamt sie zudem.

Schriftrolle der Versiegelung (E): Fügt Feinden Schaden zu und macht sie temporär bewegungsunfähig.

Bleibt ein Weilchen (R1): Eine fesselnde Geschichte schläfert alle Feinde in einem Bogen vor ihm ein.

Vom Wissen verweht (R2): Ein Wirbelsturm aus Büchern und Wissen stößt Gegner bei Berührung weg.

Willensstärke der Gläubigen (Eigenschaft): Deckard Cain erhält Panzerung und seine Grundfähigkeiten klingen schneller ab, wenn Verbündete in der Nähe sind.