Valeera, die gewiefte Schurkin, hält Einzug in den Nexus. Die Mannen von Blizzard haben ein Spotlight-Video veröffentlicht, das bereits alle Fähigkeiten und ihren Kampfstil aufzeigt.

Der Nexus von Heroes of the Storm erhält neuen Zuwachs. Valeera Sanguinar, die bekannte Schurkin aus dem Warcraft-Universum, kommt als Nahkampfassassine zurück. Die alte Freundin Varian Wrynns erlebte bereits mit dem verschwundenen König Sturmwinds (Lo'Gosh) viele Abenteuer. Nun stehen sie wieder Seite an Seite, um ihre Feinde zu bezwingen. Die erfahrene Gladiatorin hat in ihrem Leben so manch negative Erfahrung machen müssen, woraus sie ihre heutige Stärke zieht.

Die schnelle Assassine agiert aus dem Hinterhalt und hat todbringende Kombinationsangriffe. Für den Kampf verwendet sie Energie, die sich schneller als Mana wieder auffüllt. Beim Einsatz ihrer Fähigkeiten gegen feindliche Helden erhält sie sogenannte "Combopunkte", wodurch der Finishing-Move deutlich mehr Schaden verursacht. Sie ist perfekt für das Isolieren einzelner Helden geeignet, um diese im Anschluss nach und nach auszuschalten.

Kampfstil und Fähigkeiten

(Q) FINSTERER STOSS - Valeera stürmt nach vorn und greift Feinde in einer geraden Linie an. Beim Kontakt mit einem gegnerischen Held stoppt sie, erhält einen Combopunkt und die Abklingzeit wird stark reduziert.

(W) KLINGENWIRBEL - Kreisende Klingen fügen Gegnern in Reichweite Schaden zu. Sie erhält ein Combopunkt für jeden gegnerischen Helden.

(E) AUSWEIDEN - Der Finishing-Move benötigt und verbraucht für seinen Angriff alle Combopunkte. Der Schaden steigt mit der Anzahl der Combopunkte.

Passiv aktive Fähigkeiten

(Passiv) VERSCHWINDEN - Valeeras passive Fähigkeit hüllt sie in Schatten, wodurch sie unsichtbar wird. Im Stealth-Modus erhält sie eine neue Palette an Fähigkeiten. Das Einsetzen einer Fähigkeit deckt die Schurkin wieder auf.

(Passiv+Q) HINTERHALT - Ihre Dolche verursachen verheerenden Schaden.

(Passiv+W) FIESER TRICK - Die Fähigkeit betäubt den Feind und verursacht leichten Schaden.

(Passiv+E) ERDROSSELN - Verursacht Schaden und zusätzlich Schaden über Zeit. Außerdem bringt die Attacke den Feind für eine kurze Zeit zum Schweigen.

Heroische Fähigkeiten

(R1) RAUCHBOMBE - Die erste heroische Fähigkeit lässt eine Rauchbombe fallen, in der sich die Heldin verstecken kann. In der Rauchwolke kann Valeera nicht aufgedeckt werden und sie erleidet weniger Schaden.

(R2) MANTEL DER SCHATTEN - Valeera wird unaufhaltbar, während sie sich für kurze Zeit in Dunkelheit hüllt. Der Fähigkeitsschaden ist reduziert und sie entfernt regelmäßige Schadenseffekte von sich.

