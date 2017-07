Heroes of the Storm - Alle Fähigkeiten vom Supporter Alexei Stukov

Nachdem einige Helden aus Overwatch auch in Heroes of the Storm ihren Platz fanden, folgt nun abermals ein anderes Franchise aus dem Hause Blizzard. Starcraft hat Alexei Stukov hervorgebracht, der nun auch im Nexus kämpfen wird.

Der Nexus erhält regelmäßig neuen Zuwachs. Diesmal dürfen die Spieler von Heroes of the Storm einen neuen Supporter begrüßen, der seinen Ursprung im Universum von StarCraft hat. Hierbei handelt es sich um niemand Geringeren als Alexei Stukov.

Wir haben alle Fähigkeiten des neuen Helden für euch untenstehend in der Zusammenfassung, sodass ihr euch einen Überblick verschaffen könnt, ob er zu eurer Spielweise passt. Außerdem gibt es noch einen Teaser-Trailer zu Stukov, den wir im Videobereich eingebunden haben.

Fähigkeiten von Stukov

(Q) Heilpathogen: Diese Fähigkeit heilt verbündete Helden über Zeit und springt automatisch auf nicht infizierte Charaktere in der Nähe.

(W) Virale Pustel: Ein durchschlagendes Fernkampfgeschoss, das Feinden Schaden zufügt und einen Virus verbreitet, der die Gegner verlangsamt und am Ende der Zeit zusätzlichen Schaden erteilt.

(E) Tiefenarm: Stukovs Arm taucht kanalisierend in den Boden ab und erscheint an anderer Stelle, um Gegnern andauernd Schaden zuzufügen. Helden werden zusätzlich zum Schweigen gebracht und sie erleiden durch die Fähigkeit mehr Schaden.

(R1) Massiver Stoss: Stukov erhält Panzerung und schiebt einen Feind in die entgegengesetzte Richtung. Bei Berührung mit einem Hindernis erleidet der Feind Schaden.

(R2) Armschwung: Er schwingt dreimal um sich und fügt Gegnern multiplen Schaden zu, während er sie Stück für Stück wegschiebt. Dabei erhöht sich die Reichweite mit jedem Schwung.

(Eigenschaft) Immunreaktion: Alle verbreiteten Viren auf der Karte werden aktiviert, wodurch Verbündete geheilt werden und Gegner Schaden erleiden. Heilpathogen wird deaktiviert, allerdings heilt die Kombination den Verbündeten um eine große Menge an Lebenspunkten.

Seitenauswahl

Infos zu Heroes of the Storm

Heroes of the Storm - So bekommt ihr 20 kostenlose Helden im Mega Bundle Mit dem Update Heroes of the Storm 2.0 erhaltet ihr die Möglichkeit satte 20 kostenlose Helden im Mega Bundle freizuschalten. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.