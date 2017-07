Heroes of the Storm - Alle Fähigkeiten vom Krieger Garrosh

Garrosh Hellscream wird der neue Solo-Tank im Nexus von Heroes of the Storm. Er bringt abermals frischen Wind in die Riege der durchwachsenen Kämpfer aus dem Blizzard-Universum und hat tödliche Fähigkeiten in petto.

Vor kurzem hat Blizzard den Kriegshäuptling der Horde mit der eisernen Faust für Heroes of the Storm angekündigt. Auch wenn die kontroversen Diskussionen rund um Garrosh die Community in zwei Lager spaltet, gibt es nunmehr alle Fähigkeiten des berühmtberüchtigen Orcs.

Der Orc mit dem grenzenlosen Hass ist ein widerstandsfähiger Krieger, der seine Kraft aus seiner Brutalität bezieht. Der Solo-Tank ist mit zunehmenden Verlust an Lebenspunkten schwieriger zu töten und nimmt mit seinen Fähigkeiten großen Einfluss auf das Schlachtfeld.

(Eigenschaft) AUFRÜSTEN: Erhöhte Rüstung in Relation zu den fehlenden Lebenspunkten. Bei niedrigen Lebenspunkten verfügt er über einen hohen Rüstungswert.

(Q) BODENBRECHER: Ein Schlag zu seinen Füßen schädigt den Feind in einem bestimmten Bereich, während er die Gegner am äußeren Rand des Feldes zu sich heranzieht.

(W) BLUTDURST: Ein Axtschwung schädigt seine Feinde, während er sich um einen Teil der fehlenden Lebenspunkte heilt. Bei getroffenen Helden läuft die Heilung verdoppelt ab.

(E) ABRISSBIRNE: Positioniert seine Feinde um, während sie Schaden erleiden und verlangsamt werden.

(R1) HERAUSFORDERUNG DES KRIEGERS: Ein wilder Schrei veranlasst eure Feinde dazu, dass sie für einen bestimmten Zeitraum nur noch Garrosh fokussieren und angreifen.

(R2) DEZIMIEREN: Die offensive Variante birgt einen Axtschwung, der Gegner verlangsamt und ihnen Schaden zufügt. Die Fähigkeit hat drei Aufladungen und eine geringe Abklingzeit. Helden erleiden den doppelten Schaden.

