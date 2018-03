Hellblade: Senua's Sacrifice - Für Xbox One angekündigt, erscheint bereits nächsten Monat

Hellblade: Senua's Sacrifice erscheint im April für die Xbox One. Die leistungsstarke Xbox One X wird zudem einige Verbesserungen erhalten, sodass das Potenzial von der Konsole voll ausgeschöpft werden kann.

Für viele war Hellblade: Senua's Sacrifice ein unvergesslicher Überraschungshit im letzten Jahr, der sich buchstäblich einen Weg in die Köpfe der Spieler gebahnt hat. So erscheint folgende Meldung längst überfällig. Und dennoch wurde der Titel nun final für die Xbox One angekündigt.

Profitiert von Xbox One X

So gibt es neben der offiziellen Ankündigung noch einige Infos. Hellblade soll diverse Verbesserungen erhalten, die sich auf die Xbox One X auswirken. Insgesamt können die Spieler hier aus drei verschiedenen Modi auswählen. Der verbesserte Visual-Modus zieht die visuelle Qualität ordentlich an, der High-Framerate-Modus sorgt für flüssige 60 FPS und zu guter Letzt gibt es noch den High-Resolution-Modus, der das Spielen in 4K ermöglicht. So wird die ganze Kraft der Xbox One X voll ausgeschöpft.

Ihr könnt Hellblade: Senua's Sacrifice bereits jetzt vorbestellen. Der Release erfolgt am 11. April 2018. Falls ihr euch vorab ein Bild von Senua und ihrem persönlichen Leidensweg machen möchtet, dann lest gern in unseren Test rein, wo wir euch die wichtigsten Feature ganz spoilerfrei verraten.

Hellblade: Senua's Sacrifice Ein unvergessliches Opfer - unser Test