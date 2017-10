Hellblade: Senua's Sacrifice - Heutige Einnahmen gehen an gemeinnützige Organisation

Mit dem narrativen Third-Person-Action-Adventure Hellblade: Senua's Sacrifice haben die Entwickler bei Ninja Theory einen Überraschungshit der etwas anderen Art aus dem Hut gezaubert. Ihr spielt mit Senua, einer nordischen Kriegerin, die einen sehr spezifischen Leidensweg durchläuft. Wir haben in unserer ausführlichen Review beschrieben, wie wir diese Reise wahrgenommen haben:

Die Resonanz der Spieler war international sehr positiv. Und dennoch erschien das Gameplay für viele auch sehr anstrengend. Mit einer Psychose zu leben, das können sich viele Spieler oder potenzielle Interessenten nicht mal im Ansatz vorstellen. Diesbezüglich haben die Entwickler sogar auch den Rat diverser Psychologen für die Umsetzung der Figur hinzugezogen.

In support of #WorldMentalHealthDay all proceeds Ninja Theory receives from the sale of #Hellblade today will be donated to @Rethink_ pic.twitter.com/CtGINAHx04