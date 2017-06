Heavy Rain - Entwickler Quantic Dream erreicht neuen Meilenstein

Der französische Entwickler Quantic Dream darf sich über einen neuen Meilenstein freuen. Seit dem Release des interaktiven Dramas Heavy Rain im Jahre 2010 sind mehr als 4,5 Millionen Exemplare des Titels verkauft worden. Mittlerweile kann Heavy Rain auch als Remastered-Version auf der PlayStation 4 gespielt werden.

Quantic Dreams Heavy Rain ist ursprünglich im Februar 2010 exklusiv für die PlayStation 3 veröffentlicht worden. Später folgte eine spezielle Move-Edition, die die Steuerung mit Sonys Move Controllern in das Spiel integrierte. Seit März 2016 ist das interaktive Drama schließlich auch für die PlayStation 4 zu erwerben.

Nun haben die Mannen von Quantic Dream stolz via Facebook bekannt gegeben, dass mittlerweile mehr als 4,5 Millionen Exemplare von Heavy Rain verkauft worden sind. Maßgeblich für diesen Erfolg mitverantwortlich ist die Remastered-Version für die PlayStation 4.

"Wir sind wirklich stolz darauf, ankündigen zu können, dass die Gesamtverkaufszahlen von Heavy Rain auf PS3 (2010) und PS4 (2016) inzwischen die 4,5 Millionenmarke erreichen haben. Hut ab vor unseren Fans", so die Entwickler.

"Heavy Rain" stieß aufgrund der Erzählung auf ein großes Interesse. Der Metascore liegt bei immerhin 87. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte Quantic Dream 2013 mit "Beyond: Two Souls", heißt es weiterhin.

Nach Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond: Two Souls arbeitet Quantic Dream an dem Cyberpunk-Thriller Detroit: Become Human. Einen genauen Release-Termin für den Titel gibt es bislang zwar noch nicht, wir rechnen aber mit neuen Infos auf der vor uns liegenden E3 2017.

Seitenauswahl

Infos zu Heavy Rain

Heavy Rain - Microsoft hat den Millionenseller abgewiesen Man stelle sich vor, Heavy Rain wäre statt der PlayStation 3 für die Xbox 360 erschienen. Das wäre fast tatsächlich der Fall gewesen, doch Microsoft schlug dieses Angebot aus.