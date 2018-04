Hearthstone - Release-Termin der Hexenwald-Expansion bekannt

Der Hexenwald wartet auf die Hearthstone-Spieler. Bereits in wenigen Tagen werden die finsteren Wäldereien begehbar sein. Die Entwickler haben den offiziellen Release-Termin nun bekanntgegeben.

Bereits vor eingier Zeit hat Blizzard die neue Erweiterung zu Hearthstone angekündigt und im Detail vorgestellt. Dieses Mal wird der schaurige Hexenwald auf die Spieler losgelassen, der abermals mit 135 neuen Karten und vielen Neuerungen auf sich warten lässt.

Bisher gab es lediglich die grobe Notiz, dass wir irgendwann im April mit den neuen Inhalten rechnen dürfen. Doch nun gibt es ein offizielles Release-Datum, bis auf den Tag genau. Und tatsächlich müssen alle Interessenten nicht mehr allzu lange warten. Am 12. April 2018 soll der Hexenwald zugänglich gemacht werden, also bereits in wenigen Tagen!

Kostenlose Kartenpackungen

Wichtig gilt es noch an dieser Stelle zu erwähnen, dass sich das Einloggen zum und nach dem Release lohnt. Bis zum 10. Juli 2018 erhalten die Spieler drei kostenlose Kartenpackungen und sogar noch eine legendäre Klassenkarte aus der neuen Erweiterung obendrauf. Das dürfte den nötigen Anreiz für die Spieler bieten, sich umgehend ins gruselige Abenteuer zu stürzen.

Zudem könnt ihr im Vorverkauf immer noch das große Kartenpaket erwerben, das mit 50 plus 20 zusätzlichen Kartenpackungen aus dem Hexenwald als Bonus daherkommt. Ein einzigartiger Kartenrücken ist ebenfalls enthalten. Alle Infos zur neuen Expansion könnt ihr hier in unserer Story nachlesen:

