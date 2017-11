Hearthstone - Release-Date der Erweiterung Kobolde & Katakomben bekannt

Die Mannen von Blizzard haben eine neue Erweiterung für Hearthstone: Heroes of Warcraft in der Pipeline. Kürzlich haben sie das offizielle Datum für den Release preisgegeben.

In Hearhstone: Heroes of Warcraft heißt es in Kürze, ab in die digitalen Katakomben! Mit Kobolde & Katakomben hält die neue Erweiterung Einzug in Blizzards hauseigenes Kartenspiel. Jüngst wurde das offizielle Datum für die Veröffentlichung bekanntgegeben. Am 8. Dezember 2017 ist es hierzulande schließlich so weit. An diesem Tage dürfen sich alle Fans ins neue Abenteuer stürzen.

Neue Features

Die große "Schatzjagd" wirft euch in ein kostenloses Singleplayer-Abenteuer, das ganze 48 Gegner für die Spieler bereithält. Hier steigt ihr im wahrsten Sinne in die tiefsten Katakomben hinab, um diverse Schätze zu ergaunern. Doch Obacht vor den Kobolden!

Blizzard beschenkt euch außerdem mit drei kostenlosen Kartenpackungen, wenn ihr drei spezielle Schatzjagd-Quests abschließt. Dazu erhält jeder Spieler ohne weiteres eine legendäre Waffe und drei Kartenpakete, wenn er sich zur Veröffentlichung von Kobolde & Katakomben einloggt. Weitere Features:

Neue Kartenmechanik "Rekrutieren"

135 neue Karten

Kartentypen: Zaubersteine und unidentifizierte Gegenstände

Jetzt im Vorverkauf

Die neuen Kartenpakete stehen bereits jetzt zum Verkauf bereit, öffnen könnt ihr sie allerdings erst am Release-Tag. Das Gute ist, dass alle Vorbesteller ein besonderes Paket erwerben können, dass mit 49,99 Euro zu Buche schlägt und 50 Packungen bereithält. Als Special erhaltet ihr den schimmernden Kartenrücken "Fette Beute!" obendrauf.

Quelle: Blizzard

