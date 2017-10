Hearthstone - Neue Hexenmeister-Heldin Nemsy Nimmertot

Blizzard hat eine neue Heldin angekündigt, die fortan im Wirtshaus ihre gegnerischen Kartenspieler in die Schranken weisen wird. Nemsy Nimmertot tritt als Hexenmeisterin auf, die ihr über ein Fireside Gathering freischalten könnt.

In letzter Zeit sind bei einigen Spielern bereits viele Stunden ins Land gezogen, um die neue Erweiterung Ritter des Frostthrons zu spielen. Falls ihr noch keinen Überblick über die eisigen Lande um die Eiskronenzitadelle habt, dann erhaltet ihr hier noch einmal alle Infos:

Und nun ist es wieder soweit, neue Helden wärmen sich am Kamin des Gasthauses auf. Jüngst dürfen wir die Hexenmeisterin Nemsy Nimmertot willkommen heißen. Anstatt eures regulären Hexenmeisters Gul'dan dürft ihr demnach eine neue Kartenmeisterin auswählen. Doch wie könnt ihr sie freischalten?

Fireside Gathering

Um Nemsy freizuschalten müsst ihr ab dem 17. Oktober 2017 an einem Fireside-Chaos in eröffneten Gasthäusern für Fireside Gatherings teilnehmen. Bei den Fireside Gatherings handelt es sich um eigens veranstaltete Spiele, die öffentlich abgehalten werden können. Ihr könnt sogar euer eigenes Fireside Gathering anmelden, wenn ihr eines veranstalten möchtet. Das exklusive Fireside-Chaos in diesem Monat lautet "Dreamteam". Hier können alle Interessenten in Zweierteams gegeneinander antreten. Falls ihr mehr wissen möchtet, schaut mal auf der Seite im Blog von "Dreamteam" vorbei!

