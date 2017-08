Hearthstone - Neue Erweiterung Ritter des Frostthrons ab sofort spielbar

Die neueste Erweiterung zu Hearthstone ist heute erschienen und ab sofort spielbar. Die neuen Karten aus dem Paket "Die Ritter des Frostthrons" stehen zum Kauf bereit. Es gibt kostenlose Missionen, die absolviert werden möchten.

Seit einiger Zeit ist klar, dass Blizzard mit dem neuesten DLC für Hearthstone an altbekannte Gegebenheiten aus dem Warcraft-Universum anknüpfen möchte. Die Ritter des Frostthrons setzen sich mit der eisigen Landen des Lichkönigs auseinander. Diesem finstren Herren der Kälte könnt ihr in der neuen Erweiterung gegenübertreten. Als spezielle Belohnung erhaltet ihr von Blizzard 3 Kartenpakete der neuen Erweiterung beim erneuten Einloggen in Hearthstone. Dises Angebot endet jedoch am 31. Oktober 2017.

Erstmals erhaltet ihr mit den "Heldenkarten" einen brandneuen Kartentyp. Sie sind keine Zauber, keine Diener und keine Waffen, denn sie gelten als eigenständige Karte. Sie hat die Macht eure Helden zu ersetzen, wodurch ihr eine neue Heldenfähigkeit erhaltet. Dieser Vorgang funktioniert über einen Kampfschrei, der zusätzlich Rüstung verspricht. Die Kräfte der Todesritter-Helden sind sehr differenziert und bringen frischen Wind in die eisigen Gefilde von Hearthstone.

Hearthstone-Missionen

Die Erweiterung Ritter des Frostthrons ermöglicht euch kostenlose Missionen, die euch gegen einen mächtigen Feind antreten lassen. Es gibt eine Prologmission, in der ihr den Herrn der Eiskronenzitadelle gegenüberstehen werdet. Wenn ihr diese Mission erfolgreich absolviert, winkt eine zufällige legendäre Todesritter-Heldenkarte. Die letzte Mission verspricht außerdem einen Paladin-Helden: Prinz Arthas

Lebensentzug

Diverse Karten haben eine neue Fähigkeit mit Ritter des Frostthrons erhalten. "Lebensentzug" ermöglicht es euren Dienern den Schaden, den sie austeilen, via Blutmagie an euren Helden in Form von Lebenspunkten weiterzuleiten.

