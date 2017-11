Hearthstone - Neue Erweiterung Kobolde & Katakomben angekündigt

Während der Blizzcon präsentierte Blizzard die neueste Erweiterung zu ihrem Kartenspiel Hearthstone. Sie wird den Namen Kobolde & Katakomben tragen und im Dezember erscheinen.

Mit Hearthstone hat Blizzard bewiesen, dass auch noch so simpel erscheinende Spiele durchaus Tiefe bieten können und erweitert den Titel stetig mit massig Erweiterungen und somit auch mit allerlei Karten. Um der Tradition treu zu bleiben, bestätigte Blizzard jetzt die nächste Erweiterung für das Kartenspiel.

Viele Karten - viele Neuerungen

Die neueste Erweiterung wird den Titel Kobolde & Katakomben tragen und schon im kommenden Dezember erscheinen. Neben bereits erwähnter Flut von 135 neuen Karten, wird die Erweiterung auch ein völlig neues und kostenloses Singleplayer-Erlebnis bieten. Im neuen Modus Schatzjagd werden Spieler gegen acht zufällige Bosse antreten müssen. Dabei wird die erste Runde mit einem Deck bestehend aus 10 Karten bestritten - jeder Sieg erlaubt weitere Plätze für das eigene Deck. Falls der Spieler verlieren sollte, gilt es wieder von vorne zu beginnen und die jeweilige Taktik zu bedenken.

Des Weiteren wird jede Klasse eine legendäre Waffe erhalten. Diese werden sich wie gewohnt in den Kartenpacks finden lassen und jeder Spieler erhält zu Beginn der Erweiterung eine der begehrten Waffen geschenkt. Außerdem sollen "unidentifizierte Items" eingeführt werden, deren Ausspielen für eine zufällige Änderung der Karte sorgt. So soll sich ein Elixir beispielsweise in einen von vier Tränken verwandeln, der unterschiedliche Boni erlauben wird. Eine weitere Neuerung wird das Schlüsselwort 'Rekrutieren' sein, dass eure Diener sofort ausspielen lässt. Einige Karten rekrutieren demnach Diener, die bestimme Bedingungen erfüllen und andere Karten rekrutieren zufällige Diener.

Du nicht nehmen Kerze!

Geschichtlich bezieht sich die Erweiterung auf die Kobolde, die bereits aus Blizzards MMORPG World of Warcraft bekannt sind und mit ihrem Spruch "Du nicht nehmen Kerze!" einige Fans erreichen konnten. Falls eure Vorfreude bereits jetzt sehr groß ist, könnt ihr ab dem 6. November die neue Karte 'Marin der Fuchs' kostenlos erlangen. Diese lässt sich ab dem Moment bereits für Decks nutzen und gibt einen ersten Einblick in die neue Erweiterung. Besitzer des Virtual Tickets und Besucher der Blizzcon erhalten die Karte in einer goldenen Variante, die weder hergestellt noch aus Kartenpacks gezogen werden kann.

Kobolde & Katakomben wird im Dezember erscheinen. Bereits jetzt könnt ihr 50 Kartenpackungen für 49,99€ im Blizzard Shop vorbestellen. Als Belohnung erhalteten ihr einen exklusiven Kartenrücken.

