Hearthstone - Lichkönig via Eiscremezitadellen-Tour und Release-Date bekannt

Hearthstone: Die Ritter des Frostthrones wird die nächste große Erweiterung für das hauseigene Kartenspiel Blizzards. Die neuen Inhalte erscheinen noch in diesem Monat und der Lichkönig veranstaltet eine Eiscremezitadellen-Tour.

Blizzard und die einzelnen Spiele-Franchises haben einige Charaktergrößen hervorgebracht. Dazu zählt beispielsweise der Lichkönig, der vielen aus WarCraft 3 oder World of Warcraft: Wrath of the Lich King ein Begriff sein dürfte. Unter anderem dürfen wir uns in Bezug auf Hearthstone auf die neue Erweiterung "Ritter des Frostthrons" freuen, die sich mit den eisigen Kriegern rund um den Lichkönig auseinandersetzt. Die Ritter des Frostthrons werden am 11. August 2017 auf alle Spieler losgelassen!

Der Lichkönig nimmt sich nun sogar Zeit für seine Untertanen und erscheint persönlich auf einer Tour - der Eiscremezitadellen-Tour! Blizzard möchte in dieser Form mit allen Freunden Hearthstones den Release der neuen Erweiterung feiern. So habt ihr vom 11. bis zum 26. August die Möglichkeit, bevor der Truck schließlich die gamescom in Köln erreicht, eine kostenlose Portion Eis zu verköstigen. Hier wird der Lichkönig auflaufen:

12. August: Paris, Frankreich – Parvis de La Défense – 11:00–19:00 Uhr

14. August: Lille, Frankreich – Place François Mitterand – 12:00–20:00 Uhr

16. August: Brighton, Großbritannien – Jubilee Square – 11:00–19:00 Uhr

21. August: Warschau, Polen – Arkadia-Einkaufszentrum – 12:00–20:00 Uhr

23. August: Berlin, Deutschland – Sony Center – 9:00–19:00 Uhr

25.–26. August: Köln, Deutschland – gamescom city festival – 15:00–23:00 Uhr

Blizzard ermutigt die Anreisenden zu einer kostenlosen Portion Slushie oder einem Waffeleis, während sich die Gelegenheit bietet ein paar Runden Hearthstone mit den örtlichen Spielern zu vollziehen. Für Fotos ist auch gesorgt, denn es sind Cosplayer vor Ort und ein gigantischer Kartenrahmen dient als Kulisse. Falls ihr vor Ort seid, einfach mit dem Hashtag #IceCreamCitadel posten und ggfl. Preise gewinnen.

