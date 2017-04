Hearthstone - Karten laut Blizzard fair verteilt

Seit wenigen Tagen ist die Erweiterung Reise nach Un'Goro zu Blizzards Kartenspiel Hearthstone verfügbar. Jedoch häuften sich zuletzt immer mehr Stimmen, dass die Verteilung von Karten in den Booster-Packs fehlerhaft sei. Jetzt reagierte Blizzard und weist diese Kritik von sich.

Als der Branchenriese Blizzard seinerzeit das digitale Kartenspiel Hearthstone ankündigte, rechnete wohl niemand mit dem unglaublichen Erfolg, den der Titel haben würde. Im Jahr 2017 wissen wir, dass Hearthstone einen riesigen Markt darstellt und auch die Möglichkeiten im E-Sports-Bereich sind kaum von der Hand zu weisen.

Um die Spieler bei Laune zu halten, veröffentlicht der Entwickler in regelmäßigen Abständen Erweiterungspakete mit frischen Karten, die das Spiel um neue Möglichkeiten erweitern sollen. Diese Pratik ist bereits bekannt von real existierenden Trading Card Games, wie Magic: The Gathering. Doch genau an diesem Punkt hatte die Community in den vergangenen Tagen für einige Aufregung gesorgt: Laut ihnen sei die Verteilung der Karten innerhalb der sogenannten Booster-Packs nicht fair geregelt. So soll es häufig zu doppelten Karten kommen und seltenere, wie epische oder legendäre Spielkarten, sollen nahezu überhaupt nicht auftauchen.

Da es bereits bei der vorherigen Erweiterung 'Straßen von Gadgetzan' ähnliche Probleme gab, die Blizzard sogar im Laufe der Zeit einräumte, ist der Ärger der Spielerschaft nur verständlich.

Wer jetzt jedoch hofft, dass hier ebenfalls ein Fehler aufgetreten sei und man mit einer besseren Verteilung rechnen könne, muss enttäuscht werden, denn jetzt äußerte sich der Community-Manager Daxxarri zu den Vorwürfen. Laut ihm habe Blizzard sich direkt mit der Thematik beschäftigt und könne versichern, dass es keine Fehler in der Verteilung gebe. So stimme die Vergabe mit der aus der Vergangenheit überein.

Man darf gespannt sein, ob die Sorge der Spieler damit vom Tisch ist und wie Blizzard zukünfig mit der Vergabe der Karten umgehen wird. Bis dahin dürften sie jedoch noch mit Balancing-Problemen der neuen Quest-Karten beschäftigt sein, denn auch hier bahnt sich der nächste Sturm der Entrüstung schon an.

