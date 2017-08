Hearthstone - Karten günstiger über Amazon Coins kaufen

In Hearthstone können Spieler richtig sparen, indem sie ihre Käufe über Amazon Coins bezahlen. Der Trick dahinter ist einfach: Holt euch die virtuelle Währung auf Amazon und zahlt damit im In-Game-Store des Blizzard-Spiels.

Es sollte vielen Spielern bekannt sein, dass es Hearthstone: Heroes of Warcraft nicht nur für den PC gibt, sondern auch für Handys und Tablets mit Android oder iOS. Demnach wird der Titel teils als Mobile Game eingestuft, was insbesondere in der Bezahlung der In-Game-Käufe einige Vorteile bietet.

Denn neben günstigen Guthaben-Karten für den Google Play Store oder den Apple App Store gibt es für Hearthstone vor allem die Amazon Coins, mit denen sich richtig viel Geld sparen lässt.

Was sind Amazon Coins?

Amazon Coins ist die Währung des gleichnamigen Online-Händlers. Damit lässt sich in allen Android-Apps bezahlen, die von Amazon Underground unterstützt werden – so auch in Hearthstone: Heroes of Warcraft.

Im Umrechnungskurs gilt: 100 Amazon Coins entsprechen 1 Euro. Und hier ist der Clou bei der Bezahlung in dem Blizzard-Kartenspiel. Denn 100 Amazon Coins kosten gar nicht 1 Euro, sondern weniger. Das sind die aktuellen Preise in Deutschland:

Wie bezahle ich in Hearthstone?

Ihr benötigt ein Android-Smartphone oder Tablet und ein Amazon-Konto mit deutscher Rechnungsanschrift. Amazon Coins für Hearthstone sind in Österreich und anderen Nachbarsländern noch nicht verfügbar.

Auf dem Handy installiert ihr die Amazon Undergrounds App. Dort sucht ihr nach der Hearthstone-App und ladet sie herunter. Anschließend kauft ihr über euer Konto die gewünschte Anzahl an Amazon Coins. Öffnet danach Hearthstone und loggt euch mit eurem Battle.net-Konto ein. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, bei jedem Kauf mit Coins zu zahlen.

Ihr könnt damit alles kaufen, was es in anderen Apps oder der PC-Version von Hearthstone: Heroes of Warcraft auch gibt. Von Karten-Packs über aktuelle Angebote bis zum Willkommens-Paket ist alles dabei.

Es gibt immer wieder Angebote oder Gutscheine wie die 2500 Amazon Coins für 5€-Aktion. Nehmt ihr diese wahr, spart ihr noch viel mehr kostbares Geld. Mehr Tipps und Tricks zu Hearthstone und vielen anderen Spielen sowie aktuelle News, Trailer und Reviews findet ihr täglich auf PlayNation.de – viel Spaß beim Weiterlesen!

