Hearthstone - Game Director Ben Brode verlässt Blizzard

Ben Brode verlässt überraschend Blizzard, nachdem er über 15 Jahre für das Entwicklerstudio gearbeitet hat. Über zehn Jahre widmete er davon Hearthstone. Er galt als Gesicht von Hearthstone.

Erst kürzlich feierte Blizzard den Release der neuen Hearthstone-Erweiterung. Die Spieler dürfen sich fortan in den Hexenwald stürzen und sich über zahlreiche Karten und Features freuen, die wieder Abwechslung in den Kartenalltag bringen. Doch an anderer Stelle gibt es nun eine Änderung auf der Entwicklerseite - Ben Brode verlässt Blizzard.

Das Gesicht von Hearthstone

Der geliebte und sympathische Game Director Ben Brode gibt seine Verantwortung ab. Er hat kürzlich verlauten lassen, dass er Blizzard verlässt und dabei hilft, ein neues Unternehmen zu starten. Die Hearthstone-Gemeinde dürfte dies möglicherweise schockieren. Ben Brode arbeitete seit 2002 für Blizzard, der anfänglich noch als Spieletester fungierte und sich langsam hocharbeitete.

Blizzard-Fans kennen sein Gesicht gut, da er hier und da in der Öffentlichkeit auftrat, insbesondere für das Kartenspiel Hearthstone war er in diversen Reddit-Foren aktiv zu sehen. Das Gesicht von Hearthstone hat sogar einen Rapsong aufgenommen, der sich mit der Erweiterung Reise nach Un'Goro auseinandersetzte. Doch für ihn nimmt die Reise im Blizzard-Entwicklerstudio nun ein Ende.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich nun ein verrücktes Risiko in meinem Leben eingehen kann. Und ich bin auch sehr aufgeregt, so rauflustig und ein wenig ängstlich zu sein."

Für welches Unternehmen er tätig wird, hat er nicht verraten. Doch er gibt an, dass er hier wieder entwickeln, programmieren und Dinge erschaffen wird.