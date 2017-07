Hearthstone - Frost Festival bringt neue Kartenpacks in die Arena

Die neue Erweiterung "Ritter des Frostthrons" steht in den Startlöchern. Noch bevor die neuen Inhalte kommen, hat sich Blizzard ein besonderes Event ausgedacht, das die Spieler erfreuen dürfte.

Blizzard hat mit Hearthstone ein digitales Kartenspiel ins Rennen geschickt, das in regelmäßigen Abständen Updates und neue Inhalte erhält. Die Ritter des Frostthrons werden schon in wenigen Wochen Einzug in die Taverne halten.

Nach dem Fire Festival, das jüngst für Hearthstone abgehalten wurde, gibt es nun auch ein entsprechendes Pendant. Das Frost Festival hält einige Überraschungen für die Spieler bereit. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Brawl, der vom Lich König präsentiert wird und diese Woche startet.

Allem voran erhaltet ihr eine kostenlose Runde für die Arena, die mit besonderen Belohnungen ausgestattet wird. Außerdem startet der Lauf mit einem Sieg, sodass ihr einfacher an ausgegebes Gold herankommt. Als besonderes Schmankerl erhaltet ihr ein Kartenpaket von der kommenden Erweiterung, wenn ihr drei vollständige Runs in der Arena beendet habt. Als kleine Einschränkung könnt ihr diese Pakete allerdings erst öffnen, wenn die Expansion offiziell veröffentlicht wurde.

Beim Einloggen in Hearthstone erhaltet ihr wie gewohnt alle Infos zum aktuellen Event. Die Festlichkeiten sind bereits angebrochen, demnach könnt ihr direkt losstarten und dem Lichkönig frönen.

