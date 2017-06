Hearthstone - Drei Kartenpackungen geschenkt

Das Kartenspiel Hearthstone aus dem Hause Blizzard hat nichts an seinem Reiz verloren: Mittlerweile haben über 70 Millionen Spieler dem Titel eine Chance gegeben. Das ist ein guter Grund zum Feiern und Blizzard beschenkt euch mit drei Kartenpacks.

Wenn der Entwickler Blizzard ein Spiel veröffentlicht, ist der Erfolg schon vorprogrammiert. So auch geschehen mit dem Kartenspiel Hearthstone, das seit seiner Veröffentlichung schon über 70 Millionen Spielern an den virtuellen Spieltisch locken konnte. Vor etwas mehr als einem Jahr lag die Zahl "nur" bei 50 Millionen.

Geschenke, Geschenke, Geschenke

Für Blizzard war klar: Wenn das kein Grund für ein Geschenk an die Community ist, was dann? Aus diesem Grunde gibt es aktuell für jeden Spieler, der sich in das Spiel einloggt, drei kostenlose Kartenpackungen. Die Besonderheit dabei ist zudem, dass es sich um Packs des neuen Add-Ons 'Reise nach Un'Goro' handelt, das seit knapp einem Monat erhältlich ist.

Und ein weiterer Rekord wurde gebrochen: Am Releasetag der neuesten Erweiterung waren so viele Spieler online, dass der bisherige Höchststand getoppt wurde. Genaue Zahlen zum Rekord und der derzeit aktiven Spieler wurden nicht genannt.

Alles in allem bleibt uns dennoch nur der Wunsch für eine weitere rosige Zukunft des Titels.

