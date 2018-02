Harvest Moon: Light of Hope - Special Edition für PS4 und Nintendo Switch angekündigt: Release-Termin bekannt

Es kommt nicht nur ein neues Harvest Moon namens Light of Hope, sondern auch noch eine Special Edition des Titels für die PS4 und Nintendo Switch. Zudem ist der Release-Zeitraum nun auf einen Monat eingeschränkt worden.

Der neue Titel Harvest Moon: Light of Hope wurde bereits vor einiger Zeit angekündigt. Seitdem war es etwas still um den neuesten Ableger der Reihe. Doch nun hat sich Natsume Inc. abermals zu Wort gemeldet.

Es soll wie angekündigt eine Special Edition für Konsolen geben, die über diverse Features verfügt. Zu den genauen Inhalten der speziellen Konsolenversion für die PS4 und Nintendo Switch haben sie bisher noch nichts durchsickern lassen. Aber ein ungefähres Release-Datum zu Harvest Moon: Light of Hope steht nun fest. Das Spiel erscheint im Mai 2018.

Neuestes Harvest Moon der Reihe

Die Spieler werden sich zu Beginn des neuen Harvest Moons vorerst in einer Hafenstadt zurechtfinden müssen, nachdem sie Schiffbruch erlitten. Nun ist es an euch, der Stadt zu neuen Leben zu verhelfen und euch adäquat in die Gesellschaft einzubringen. Zu euren Aufgaben werden die Tierzucht, Felderwirtschaft, soziale Bindungen und weitere Tätigkeiten gehören.