Harvest Moon: Light of Hope - Neuer Teil für Switch, PC und PS4 angekündigt

Natsume hat Harvest Moon: Light of Hope offiziell angekündigt. Der neue Teil der Farming-Simulation soll für PlayStation 4, PC und Nintendo Switch erscheinen. Auf der E3 2017 soll es erstes Gameplay und weitere Informationen geben.

Der japanische Publisher Natsume hat Harvest Moon: Light of Hope offiziell angekündigt. Der neueste Teil der Farming-Simulation soll nicht nur für PlayStation 4, sondern erstmals auch für Nintendo Switch und PC erscheinen.

Nachdem Simulationskonkurrent Stardew Valley im vergangenen Jahr die Herzen vieler enttäuschter Harvest-Moon-Fans erobern konnte, verspricht der neue Teil die Rückkehr zu alten Serienkonventionen. Man wolle sich an den Hochzeiten der SNES-Ära orientieren und die Tiefpunkte der letzten Ableger hinter sich lassen.

Das neue Harvest Moon

In Harvest Moon: Light of Hope erleidet der Spieler auf der Suche nach seiner Heimat Schiffbruch und landet in einer Hafenstadt. Indem er einen zerstörten Leuchtturm repariert und weitere Aufgaben erfüllt, soll er der Stadt zu neuem Leben verelfen. Dabei wird wie immer die Bestellung von Feldern, Tierzucht, Kontaktpflege und Familiengründung hilfreich sein.

Weitere Details zum Gameplay sowie zur Geschichte soll es im Rahmen der E3 2017 geben. Auf der Spielemesse wird die Farming-Simulation erstmals spielbar sein - unklar ist, welche Plattformen Natsume ausstellen wird.

Seitenauswahl

Infos zu Harvest Moon: Light of Hope