Harry Potter: Wizards Unite - Nach Pokémon Go: Neues Niantic-Spiel in Arbeit

Niantic hat ein Nachfolger-Spiel zu Pokémon Go vorgestellt. Harry Potter: Wizards Unite soll der nächste große AR-Titel sein.

Mit Harry Potter: Wizards Unite wird die Hexer-Reihe erstmals in das reale Leben geholt. Niantic, die Entwickler von Pokémon Go, haben ihr neuestes Spiel jetzt offiziell vorgestellt.

Bereits seit Monaten kursierten Gerüchte, dass Niantic an einem neuen AR-Spiel mit Harry Potter in der Hauptrolle arbeitet. Wizards Unite wird von Niantic in Zusammenarbeit mit Warner Brothers Interactive, WB Games San Francisco und Portkey Games entwickelt.

Harry Potter trifft auf Pokémon Go

Spieler werden in der Lage sein, Sprüche zu lernen, die Nachbarschaften der realen Welt zu erkunden, legendäre Biester zu bekämpfen und auf bekannte Charaktere treffen. Weitere Details zum Gameplay sollen noch bekanntgegeben werden.

Harry Potter: Wizards Unite erscheint 2018 für Android und iOS. Ob die Entwicklung von Pokémon Go aufgrund des neuen Spiels verlangsamt wird, ist noch unklar.

Infos zu Harry Potter: Wizards Unite