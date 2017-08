Hardware - YouTuber spielt mit 16 Monitoren in einer 16K-Auflösung

Warum aktuelle Videospiele nicht einfach mal auf 16 Full-HD-Bildschirmen zum Laufen bringen? Der Technik-YouTuber Linus Sebastian hat sich genau dies zur Aufgabe gemacht und keine Kosten sowie Mühen gescheut. Das beeindruckende Video dazu zeigt unter anderem, wie sich ein Half Life 2 in einer solch hohen Auflösung spielen lässt.

Viele Spieler sind bereits froh, wenn sie aktuelle Games mit hohen Grafikeinstellungen in einer Full-HD-Auflösung flüssig spielen können. Andere investieren einige Euro mehr in ihr System, um in 4K zu spielen. Doch welche Auflösung ist heutzutage eigentlich bereits möglich und wo liegen die Grenzen?

Der Technik-YouTuber Linus Sebastian hat sich nun ein ganz besonderes Projekt überlegt, um Spiele in 16K aufzulösen. Dazu hat er sich ein Gaming-System zusammengestellt, das 64-fache Full-HD-Auflösung darstellen kann. Dieses besteht aus vier Quadro P5000 Nvidia-Grafikkarten, die gemeinsam rund 10.000 Euro kosten, dafür aber auch eine ganze Menge Leistung mit sich bringen. Der Grafikchip enthält 2560 Kerne, die über ein 256-Bit Interface mit dem 16 Gigabyte großem GDDR5X-Speicher verbunden sind, der mit bis zu 288 Gigabyte in der Sekunde arbeitet.

Selbstverständlich benötigt ein solches Projekt auch entsprechend viele Monitore. Um genau zu sein hat Linus Sebastian insgesamt 16 4K-Displays der Marke Acer Predator XB1 verbaut. Zwar hätte er auch einfach vier 8K-Bildschirme nutzen können, allerdings sei ihm dies eine zu kleine Herausforderung gewesen.

Doch wie sieht nun das Endresultat aus, können mit den 16 Monitoren auch wirklich aktuelle Videospiele in einer 16K-Auflösung angezeigt werden?

Tatsächlich laufen Half Life 2 sowie Minecraft flüssig ohne Probleme und lassen bei jedem Technik-Fan das Herz höher schlagen. Spiele wie Playerunknown's Battlegrounds oder Rise of the Tomb Raider allerdings bereiten noch einige Probleme bei dieser hohen Auflösung und lassen lediglich Standbilder zu.

