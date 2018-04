Hardware - Gewinnt einen HI-TECH-PC im Wert von 1.400 Euro!

Darf es vielleicht ein neuer PC sein? Wir verlosen gemeinsam mit unseren Freunden von HI-TECH den Revenge V15 im Wert von 1.400 Euro.

Spätestens wenn ihr in der gängigen Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln und niedrigen bis mittleren Grafikeinstellungen nur noch eine Ruckelpartie mit weniger als 30 FPS (Frames per Second = Bilder in der Sekunde) erlebt, ist die Sehnsucht nach einem neuen PC mit mehr Leistung groß. Wenn ihr auch mal wieder einen neuen Rechenknecht gebrauchen könnt, dann haben wir womöglich die perfekte Lösung für euch!

Anlässlich des 32. Jubiläums der österreichischen PC-Schmiede HI-TECH verlosen wir einen Komplett-PC im Wert von insgesamt 1.400 Euro. Dabei handelt es sich um den Revenge V15. In dessen Inneren werkelt als Herzstück ein Intel i5-8600K, der auf der aktuellen Generation (Coffe Lake) basiert. Als GPU wurde eine Palit GeForce GTX 1060 Dual/StormX mit 6 Gigabyte GDDR5 verbaut.

Revenge V15 von HI-TECH im Test

Wir haben den Komplett-PC Revenge V15 von HI-TECH für euch bereits ganz genau unter die Lupe genommen und verraten in unserem umfangreichen Artikel, ob sich der Kauf lohnt oder ihr den Schraubendreher lieber selber in die Hand nehmen solltet. Hier findet ihr unseren Testbericht:

Hardware Komplett-PC-Revenge V15 von HI-TECH im Test

So könnt ihr mitmachen!

Mitmachen ist super einfach: Absolviert im unten eingebundenen Formular die einzelnen Aufgaben und sichert so eure Teilnahme. Je mehr Aufgaben ihr erfüllt, desto mehr Punkte bekommt ihr! Jeder einzelne Punkt ist eine Gewinnchance...also seid fleißig!

Der Gewinner wird am Freitag, den 18. Mai 2018 um 14 Uhr bekannt gegeben und von uns per E-Mail informiert.