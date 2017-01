Halo Wars 2 - Unsere Vorschau zum Strategie-Titel aus dem Halo-Universum

In Kürze erscheint Halo Wars 2 für Xbox One und PC. Auf einem Event in München konnten wir die Echtzeit-Strategie von 343 Industries und Creative Assembly schon einmal ausführlich anspielen, unsere Eindrücke lest ihr in der Vorschau zu dem Spiel.

Auch wenn der Krieg zwischen Menschheit und Covenant längst entschieden ist, will sich noch nicht jeder damit abfinden. Das muss auch die Crew der Spirit of Fire schmerzlich in Halo Wars 2 feststellen, als sie nach 50 Jahren Kälteschlaf auf der Arche landet. Dort haben der Brute Atriox und seine Covenant-Splittergruppe das Sagen und haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Universum von allen aus ihrer Sicht Ungläubigen zu säubern. Wie schon der Vorgänger ist Halo Wars 2 ein Echtzeit-Strategie-Titel, in dem ihr euren Einheiten mit Taktik zum Sieg verhelfen müsst. Bereits vor Release durften mehrere Journalisten bereits die Kampagne und den Multiplayer anspielen, auch wir sind dieser Einladung gerne nachgekommen. Was für eine Figur Halo Wars 2 macht, lest ihr in unserer Vorschau.

