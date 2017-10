Halo Recruit - Microsoft produziert Halo-VR-Demo

Microsoft bringt das Halo-Franchise nun in die virtuelle Realität. Halo Recruit funktioniert mit einem VR-Headset. Doch hierbei könnte es sich möglicherweise nur um einen ersten Schritt handeln.

Die Halo-Reihe gehört zu den beliebtesten Spielemarken der Xbox. Diverse Ableger für alle Konsolen sorgten für rege Begeisterung bei Sci-Fi-Shooter-Freunden. Doch wie steht es eigentlich um die virtuelle Realität?

Microsoft hat kürzlich bekanntgegeben, dass das ikonische Halo-Franchise einen Weg in die virtuelle Realität finden wird. Der Titel soll die Möglichkeiten der Mixed Reality für das Franchise aufzeigen. Dabei handelt es sich um eine relativ kurze VR-Erfahrung. Entwickelt wird die VR-Experience von 343 Industries. Die Entwickler sind bereits durch ihre Arbeit an Halo 4 und Halo 5 bekannt.

Halo Recruit soll zusätzlich an diversen Retail-Demo-Stationen bereitgestellt werden. Gegenüber VentureBeat hat Microsoft ein paar Worte zu dem VR-Titel verloren.

"Wir kratzen an der Oberfläche des Potenzials von Mixed Reality und wir werden es bekanntgeben, wenn wir die richtige Erfahrung für das Halo-Universum und für Halo-Fans gefunden haben."

Diesbezüglich dürfte es also in naher Zukunft neue Informationen und Entwicklungen geben. Die Demo Halo Recruit wird zeitgleich mit Windows Mixed Reality am 17. Oktober 2017 erscheinen.

