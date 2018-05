Halo 6 - Shooter befindet sich weiterhin in der Entwicklung

Entwickler 343 Industries arbeitet bereits seit längerem an neuen Halo-Projekten. Darunter befindet sich offensichtlich auch Halo 6. Bislang war von dem Shooter allerdings weder etwas zu hören, noch etwas zu sehen. Allerdings ist erst vor kurzem mit Halo: Fireteam Raven ein Ableger für die Arcade-Hallen angekündigt worden. Viele Spieler sind deshalb beunruhig und bangen um Halo 6.

Halo 6 Lead-Mitarbeiter fürs nächste Hauptspiel gesucht, Hinweis auf 60 FPS und 4K-Auflösung

Nun hat sich Community-Manager Brian Jarrard ein Herz gefasst und verkündet, dass sich das neue Halo unabhängig von Halo: Fireteam Raven in der Entwicklung befindet. Laut Jarrard wird der Arcade-Shooter von externen Entwicklern umgesetzt, weshalb die Arbeiten keinen Einfluss auf den kommenden Ableger haben.

PSA: Fireteam Raven has zero impact on the 343 development team which has already been working on the next console game. H:FR is built by an external arcade developer. Just like the Halo books or toys aren’t being created _instead of_ the next Halo game. Plenty to go around 😉