Halo 6 - Lead-Mitarbeiter fürs nächste Hauptspiel gesucht, Hinweis auf 60 FPS und 4K-Auflösung

Halo 6 wird sicherlich schon seit geraumer Zeit im Verborgenen entwickelt. Nun haben die Entwickler über das nächste große Halo-Spiel gesprochen und suchen diesbezüglich einen Lead-Mitarbeiter, der Interesse an 4K und 60 FPS mitbringen soll.

Die Mannen von 343 Industries arbeiten an neuen Halo-Projekten. Darunter befindet sich ganz offensichtlich auch Halo 6, das sie als neues Hauptspiel betiteln könnten. Ob der Titel am Ende auch Halo 6 lautet, ist unklar.

Allerdings können wir einer aktuellen Stellenausschreibung entnehmen, wie einige Pläne für das neue Halo-Spiel aussehen. So sind sie derzeit auf der Suche nach einem "Lead Graphics Engineer". Dieser soll an der nächsten "großen Halo-Shooter-Erfahrung" mitarbeiten.

4K und 60 Bilder die Sekunde

Doch so richtig spannend wird es erst im Abschnitt mit den Aufgaben des neuen Mitarbeiters:

"Wenn beeindruckende 60Hz-4K-Grafik dein Ding ist, dann ist das hier der richtige Job für dich."

Das könnte auf ein Halo 6 in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern die Sekunde deuten. Die Stellenausschreibung führt hier noch alle weiteren Informationen auf, was solch ein Lead Graphics Developer mitbringen sollte. Vielleicht werft ihr selber mal einen Blick in das Jobangebot, falls ihr über entsprechende Qualifikation verfügt.

Die ersten handfesten Details könnten womöglich schon bald ans Tageslicht kommen. Vielleicht präsentieren Microsoft und 343 Industries schon auf der kommenden E3 2018 das neue Halo-Hauptspiel?

