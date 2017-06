Halo 6 - Keine Enthüllung auf der E3

Microsoft wird auf der im Juni stattfindenden E3 ihre neue Konsole Scorpio vorstellen. Doch ein Gast, der von vielen fest erwartet wurde, wird fehlen: Halo 6. Halo-Entwickler 343 Industries wird trotzdem anwesend sein - und auch etwas im Gepäck haben.

Obwohl Halo 6 sich bereits seit der Veröffentlichnung des fünften Teils im Jahre 2015 in Entwicklung befindet, reicht es scheinbar noch nicht für eine große Enthüllung auf Microsofts E3-Pressekonferenz. Zumindest hat dies der Community Manager von 343 Industries, Brian Jarrard, in einem Beitrag auf Reddit bestätigt:

"[...] wir zeigen zwar etwas auf der E3, jedoch hat es nichts mit dem nächsten großen Titel in der [Halo-]Reihe zu tun."

Was genau 343 Industries nun zeigen wird, ist nicht bekannt. Ein paar Fans spekulieren momentan, ob es sich womöglich um Halo 3 Anniversary handeln könnte, ein Remake des dritten Teils in Anlehnung an Halo Anniversary und Halo 2 Anniversary.

Aber auch diese Gerüchte erstickte Jarrard im Keim: "Es gibt kein Halo 3 Anniversary."

Spätestens am 11. Juni werden wir aber mehr erfahren, denn dann findet die E3-Pressekonferenz von Microsoft statt.

