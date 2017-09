Halloween 2018 - Das Morden geht weiter - Wiedersehen mit Jamie Lee Curtis und Co.

2018 dürfen sich Horror-Fans auf einen weiteren Ableger des Klassikers Halloween freuen. Ein Wiedersehen wird es dabei unter anderem mit Jamie Lee Curtis geben, die schon 1978 um ihr Leben rannte.

Passend zum vierzigsten Jubiläum des Originals wird ein neuer Halloween-Ableger in die Kinos kommen. 1978 erschien der US-amerikanische Horrorfilm Halloween - Die Nacht des Grauens, der in der fiktiven Stadt Haddonfield, Illinois, im Mittleren Westen spielt. Mittlerweile ist der Horror-Streifen von John Carpenter Kult und genießt großes Ansehen.

Das Morden geht weiter - Wiedersehen mit Jamie Lee Curtis und Co.

Seit diesem Jahr kehrte Killer Michael Myers immer wieder zurück auf die Leinwand, um über Leichen zu gehen und die Kleinstadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Doch nicht nur der Name und das Setting sollen unverändert bleiben, auch die Darsteller von 1978 dürfen noch einmal ihr Comeback feiern. So wird unter anderem Jamie Lee Curtis, die schon 1978 um ihr Leben rannte, 2018 als Laurie Strode zurückkehren. Via Twitter veröffentlichte die Schauspielerin die gute Nachricht für Halloween-Fans.

Ein wenig müsst ihr euch allerdings noch gedulden, bis ihr wieder bangen dürft. Halloween soll am 19. Oktober 2018 in den US-Kinos anlaufen. Welcher Termin für Deutschland angesetzt ist, ist bislang noch nicht bekannt.

"Same porch. Same clothes. Same issues. 40 years later. Headed back to Haddonfield one last time for Halloween. Release date 10/19/18." pic.twitter.com/IvptiZctyw — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 15. September 2017

Seitenauswahl