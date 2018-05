Half Life: Black Mesa - Ein großer Schritt in Richtung Xen-Veröffentlichung

Nach dem aktuellen Patch für Black Mesa benötigt das Spiel nur noch ein weiteres Update. Dann können die Spieler endlich nach Xen reisen.

Die Half Life-Mod namens Black Mesa erfreut sich immer noch reger Beliebtheit und die Entwickler sind drauf und dran, den Titel zu verbessern. Mit dem Release des aktuellen Xen Engine-Patches erreicht die Mod mehr Stabilität, da es nun zu weniger Abstürzen mit der Radeon-Reihe 300, 400 oder 500 kommt. Zudem wurden zahlreiche Fehler wie das Flackern von Lichteffekten, falsche Texturen oder Hitbox-Probleme behoben.

"Wir werden wahrscheinlich noch einen weiteren Engine-Release vollziehen, bevor wir Xen herausgeben. So stellen wir sicher, dass alles auf jeder Maschine rund läuft."

Die Entwickler von Crowbar Collective gaben zusätzlich an, dass der Xen-Release so nahe wie möglich an einem einfachen Content-Release heranragen soll. Demnach werden wir uns nicht mehr allzu lange gedulden müssen, bis die Dimension der Xen in Black Mesa betreten werden darf. Ein Datum für die Veröffentlichung gibt es allerdings noch nicht. Aber das Xen-Update wurde schon zweimal verschoben.

Was ist Black Mesa?

Black Mesa hat sich als eines der beliebtesten Mods der Half Life-Reihe entpuppt. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Art Remake, das den klassischen Half Life-Titel von Grund auf verbessert und an einigen Stellen abändert. So wurden einige Areale der einzelnen Level vergrößert oder gar entfernt. Die GoldSrc des Originals gibt in vieler Hinsicht nicht mehr her. Die Mod "Black Mesa: Source" ist bereits seit 2005 in Entwicklung.

Steam Nintendo, Sony und Origin verstoßen gegen EU-Rückgaberecht