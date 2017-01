Half-Life 3 - Valve sucht nach Innovationen für das Spiel

Half-Life 3 wird von Valve noch immer zurückgehalten – womöglich, weil die Entwicklung des PC-Spiels bis heute anhält. Ein Videospiel-Journalist eines renommierten Magazins sprach vor kurzem mit einem Mitarbeiter über das Projekt und veröffentlichte neue Details über HL3.

Wird Half-Life 3 jemals einen Release-Termin bekommen? Nach mehreren Jahren der Flaute und enttäuschenden Gerüchten gibt es nun erstmals Infos, die direkt von Valve stammen. Ein Mitarbeiter des Entwicklers verriet dem Chef-Redakteur des Gaming-Magazins „Game Informer“ bislang unbekannte Details über das Spiel.

Half-Life 3 bei Valve ein wichtiges Thema

Demnach arbeiten bis heute kleinere Teams aus vier bis fünf Entwicklern an einem Nachfolger von Half-Life 2: Episode Two. Der PC-Titel endete bei der Veröffentlichung im Jahre 2007 so, dass ein weiteres Game die Geschichte zu Ende erzählen müsste. Seitdem warten die Fans auf Half-Life 3, doch Valve hält sich bedeckt.

Die Entwickler-Teams würden neue Genres ausprobieren und nach wahren Innovationen suchen, heißt es. Für Valve scheint der Druck aufgrund des Hypes von Half-Life 3 einfach zu hoch, als einen einfachen Nachfolger im Stil des Shooters von vor zehn Jahren auf Steam zu veröffentlichen.

Echtzeit-Strategie-Spiel oder Action-Adventure: HL3 soll innovativ werden

Interessant ist hierbei vor allem, dass Konzepte von Half-Life 3 nicht nur in die Richtung eines Shooters gehen, sondern auch Action-Adventures oder gar Echtzeit-Strategie als Grundlage für das Videospiel getestet worden seien.

Seitenauswahl

Infos zu Half-Life 3

Half-Life 3 - Neue Gerüchte durch dänischen Händler Inzwischen ist es Gang und Gebe, dass alle paar Monate ein neues Gerücht um das wohl am meisten ersehnte Spiel Half Life 3 in die Welt gesetzt wird. Ein dänischer Händler hat den Nachfolger ...