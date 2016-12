Noch immer warten zahlreiche Spieler auf Halfe Life 3. Die überarbeiteten Steam Awards hat die Community nun dazu genutzt, um Entwickler Valve noch einmal daran zu erinnern, Half Life 3 endlich veröffentlicht werden.

Valve hat nun die neuen Steam Award enthüllt, wodurch Steam-Nutzer selbst entscheiden können, welche Spiele in den neun verschiedenen Kategorien nominiert werden und schlussendlich auch gewinnen.

Allerdings hat es Valve den Spielern überlassen, welche Auszeichnung in der letzten Kategorie vergeben wird, damit stellt diese quasi ein Freilos dar. Dies haben sich die Steam-Nutzer natürlich nicht zwei Mal sagen lassen und den Entwickler noch einmal auf einen ganz besonderen Titel hingewiesen, der noch immer nicht offiziell angekündigt oder enthüllt worden ist - natürlich ist die Rede von Half Life 3.

Noch immer hoffen Fans, dass sich der Shooter rund um Brillenträger und Brechstangenschwinger Gordon Freeman in der Entwicklung befindet. Nun hat die Community die neunte noch freie Kategorie einfach in "Dieses Spiel benötigt einen Nachfolger" genannt und "Half Life 2: Episode Two" für die Auszeichnung nominiert.

Klar, dass innerhalb von kurzer Zeit viele Hundert Nutzer ebenfalls für Half Life 2: Episode Two abgestimmt haben. Ob Valve jetzt endlich weich wird und Erbarmen zeigt? Wir wissen es nicht.

Hier könnt ihr den Shooter übrigens nominieren.

