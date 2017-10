Half-Life 2 - Sprecher von Dr. Eli Vance verstorben

Schauspieler Robert Guillaume, der in der englischsprachigen Version von Halfe Life 2 Dr. Eli Vance seine Stimme lieh, ist im Alter von 89 Jahren an den Folgen von Prostatakrebs verstorben.

Der US-amerikanische Schauspieler Robert Guillaume ist im Alter von 89 an den Folgen von Prostatakrebs verstorben. Unter Gamern dürfte Guillaume vor allem innerhalb der englischsprachigen Version von Half Life 2 als Stimme des Widerstandkämpfers Dr. Eli Vance ein Begriff sein. Eli Vance ist der Vater von Alyx Vance und half Protagonist Gordon Freeman im Kampf gegen die Combine.

Bekanntgeworden ist Guillaume durch seine Rolle des Benson Du Bois in der Fernsehserie Soap - Trautes Heim und deren Spin-off Benson. Außerdem spricht er in der englischsprachigen Version von Der König der Löwen und dessen Ablegern Rafiki. 1999 erlitt der Schauspieler einen Schlaganfall, konnte später aber wieder arbeiten.

"Dr. Eli Vance war ein Physiker, der ehemals für Black Mesa arbeitete. Nach dem Unfall in der Black Mesa Research Facility schloss er sich dem Widerstand an. Mit seiner vor ihm verstorbenen Frau Azian Vance hat er eine Tochter namens Alyx. Eli verlor sein Bein, sodass er eine Prothese tragen muss. Am Ende von Half-Life 2: Episode Two wird er von einem Combine-Advisor getötet."