Half-Life 2 - Shooter bekommt ein Demake und wird hässlicher

Für viele Spieler ist besonders die Grafik ein ausschlaggebender Punkt bei einem modernen Videospiel. Die Texturen müssen möglichst hoch aufgelöst sein, die Gesichtszüge realitätsnah und die Animationen nachvollziehbar.

Doch besonders ältere Spiele haben ihren ganz eigenen Stil, ihre eigene Optik und werden gerade dadurch von zahlreichen Spielern geschätzt. Neben unzähligen Remakes, Remastered-Versionen und Modifikationen, die Spiele hübscher machen sollen, gibt es zudem aber auch sogenannte Demakes. Diese schrauben die Grafik bewusst zurück und machen Spiele hässlicher.

Genau an einem solchen Projekt arbeitet momentan ein fünfköpfiges Modder-Team. Die Mod nennt sich Half-Life 2 Classic und besitzt das Ziel den Ego-Shooter Half Life 2 aus dem Jahre 2004 mit der ursprünglichen GoldSrc Engine des ersten Half Life-Teils nachzubauen.

Ein entsprechender Teaser-Trailer gibt euch einen ersten Einblick. Wer noch ein wenig mehr sehen möchte, lädt sich die spielbare Demo des ersten Kapitels über die Mod-Datenbank Moddb herunter.

Derzeit überlegen die Modder, ob sie die Grafik tatsächlich in dieser Richtung weiter umsetzen sollen, oder sich doch lieber im Rahmen der Möglichkeiten an Half-Life 2 orientieren sollen.

Die Hobby-Entwickler rund um Half Life 2 zeigen nun einmal mehr, was noch alles im mittlerweile Jahre alten Spiel von Valve steckt, mit dem Steam so groß wurde. In der Mod ...