H1Z1 - Spielt den Zombie-Shooter eine Woche lang kostenlos und gewinnt Crate-Keys

In der kommenden Woche könnt ihr den Battle-Royale-Shooter H1Z1 völlig kostenlos ausprobieren, ohne dabei irgendwelche inhaltlichen Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Passend zu dem kommenden Wochen-Event verlosen wir zudem 20 Crate-Keys.

In der kommenden Woche wird das Team von Daybreak Game Company ein Wochen-Event zum Zombie-Online-Shooter H1Z1 veranstalten. Vom 14. bis zum 21. Dezember könnt ihr den Titel völlig kostenlos ausprobieren - ohne inhaltliche Einschränkungen.

Ihr könnt also sowohl in den Duos oder den Fives antreten und sämtliche Elemente aus dem Hauptspiel ausprobieren. Solltet ihr euch anschließlich für die Vollversion entscheiden, stehen euch alle bisher erzielten Fortschritte weiterhin zur Verfügung. Außerdem gibt es bei Steam einen Rabatt in Höhe von 75 Prozent.

H1Z1 Entwickler vergisst Cheats während Streams auszuschalten

Zusätzlich verlosen wir insgesamt 20 Crate-Keys zum Spiel. Schreibt dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff H1Z1 an die folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@playmassive.de. Das Gewinnspiel endet am 20. Dezember 2017 um 14 Uhr deutscher Zeit. Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt.

Hier geht es zu unseren Teilnahmebedingungen!